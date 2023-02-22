Немає жодного "мирного плану": Китай оприлюднить "документ з позицією" щодо війни проти України

Китай поважає територіальну цілісність, суверенітет і інтереси безпеки всіх країн, сказав постійний представник держави при ООН Чжан Цзюнь.

У Китаї заявили, що у своєму документі закликатимуть "до миру і діалогу" / Колаж ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Китай днями збирається опублікувати документ, в якому Пекін викладе свою позицію щодо війні Росії проти України. Китайська держава ніколи не називала документ "мирним планом" і має намір підкреслити повагу територіальної цілісності, суверенітету і безпеки всіх країн. Пекін буде закликати до "миру, діалогу і врегулювання". Про це заявив постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що Китай ніколи не називав свій документ щодо війни проти України "мирним планом. Пекін лише оголосить про свою позицію.

"Ми ніколи не називали це мирним планом. Це документ з викладом позиції. Ми будемо і надалі підкреслювати важливість поваги суверенітету і територіальної цілісності всіх країн. Ми підкреслюємо, що країни повинні враховувати інтереси безпеки один одного", - пояснив ситуацію дипломат.

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Чжан Цзюнь підкреслив, що в своєму документі Пекін буде закликати до "миру, діалогу і врегулювання".

Документ Китаю щодо війни РФ проти України

Американський телеканал CNN 18 лютого повідомив, що головний радник глави Китаю Ван Н на Мюнхенській конференції вперше назвав напад Росії на Україну війною і анонсував публікацію Пекіном документа з позицією країни щодо військових дій.

"Ми дещо запропонуємо. І це буде китайська позиція щодо політичного врегулювання кризи в Україні. На річницю (повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого) ми опублікуємо документ з нашою позицією. У документі ми повторимо пропозиції, зроблені главою КНР Сі Цзіньпіном, в тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки і підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню", - заявив він.

Генасамблея ООН 23 лютого має проголосувати за формулу миру України

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про те, що Генеральна Асамблея ООН 23 лютого має підтримати формулу миру України.

Документ Києва передбачає виведення окупаційних військ Росії з усіх українських територій та притягнення Москви до відповідальності за військові злочини.

"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції, - мені здається, важливо, щоб була одна позиція", - сказав Зеленський і підкреслив, що жодного "мирного плану Китаю" він не бачив.

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Наступ Росії: