УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Немає жодного "мирного плану": Китай оприлюднить "документ з позицією" щодо війни проти України

22 лютого 2023, 18:44
Китай поважає територіальну цілісність, суверенітет і інтереси безпеки всіх країн, сказав постійний представник держави при ООН Чжан Цзюнь.
Китай, війська РФ
У Китаї заявили, що у своєму документі закликатимуть "до миру і діалогу" / Колаж ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Китай днями збирається опублікувати документ, в якому Пекін викладе свою позицію щодо війні Росії проти України. Китайська держава ніколи не називала документ "мирним планом" і має намір підкреслити повагу територіальної цілісності, суверенітету і безпеки всіх країн. Пекін буде закликати до "миру, діалогу і врегулювання". Про це заявив постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що Китай ніколи не називав свій документ щодо війни проти України "мирним планом. Пекін лише оголосить про свою позицію.

"Ми ніколи не називали це мирним планом. Це документ з викладом позиції. Ми будемо і надалі підкреслювати важливість поваги суверенітету і територіальної цілісності всіх країн. Ми підкреслюємо, що країни повинні враховувати інтереси безпеки один одного", - пояснив ситуацію дипломат.

відео дня

Чжан Цзюнь підкреслив, що в своєму документі Пекін буде закликати до "миру, діалогу і врегулювання".

Документ Китаю щодо війни РФ проти України

Американський телеканал CNN 18 лютого повідомив, що головний радник глави Китаю Ван Н на Мюнхенській конференції вперше назвав напад Росії на Україну війною і анонсував публікацію Пекіном документа з позицією країни щодо військових дій.

"Ми дещо запропонуємо. І це буде китайська позиція щодо політичного врегулювання кризи в Україні. На річницю (повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого) ми опублікуємо документ з нашою позицією. У документі ми повторимо пропозиції, зроблені главою КНР Сі Цзіньпіном, в тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки і підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню", - заявив він.

Генасамблея ООН 23 лютого має проголосувати за формулу миру України

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про те, що Генеральна Асамблея ООН 23 лютого має підтримати формулу миру України.

Документ Києва передбачає виведення окупаційних військ Росії з усіх українських територій та притягнення Москви до відповідальності за військові злочини.

"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції, - мені здається, важливо, щоб була одна позиція", - сказав Зеленський і підкреслив, що жодного "мирного плану Китаю" він не бачив.

Дивіться відео Главред - Огризко розповів, що чекає на Путіна після виведення військ РФ з України

Наступ Росії:

новини Китаю війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:44

Немає жодного "мирного плану": Китай оприлюднить "документ з позицією" щодо війни проти України

18:36

Почистити яйце за 5 секунд: шкаралупа злетить зі швидкістю світлаВідео

18:32

Орландо Блум показав рідкісне романтичне фото з Кеті Перрі

18:15

"Байден був в Україні 24 години, 20 з них – в потязі": в УЗ розкрили деталі, як везли президента СШАВідео

17:35

Навіть окупація частини України не означатиме нашу поразку, це буде лише етап війни – ТукаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:32

Як обрати хороший чай: прості поради і 6 сортів, які вас підкорять

17:27

Росіяни зганьбили Путіна в Лужниках: президент РФ почав судорожно махати мікрофономВідео

17:21

"Відмова" від Криму і Донбасу в обмін на "мир": Данілов назвав новий план Путіна щодо України

17:00

Гороскоп на завтра 23 лютого 2023: Рибам - розчарування, Водоліям - роздратуванняВідео

Реклама
16:56

Які фрази зводять чоловіків з розуму: зможе зачепити будь-якого обранцяВідео

16:55

"У мене немає сил": росіяни підло довели до сліз 84-річну АхеджаковуВідео

16:51

На якому пальці потрібно носити обручку: дивовижні і цікаві прикметиВідео

16:49

Алкоголік Лепс зізнався, що зустрічається з дівчиною на 30 років молодшеВідео

16:37

Війна може не закінчитися з виходом ЗСУ на кордони 1991 року – БудановВідео

16:34

Лютий кринж: Огнєвіч розповіла, що від неї хочуть росіяниВідео

16:25

За межею цинізму: в Лужниках споганили і заспівали пісню "Пливе кача" українською мовоюВідео

16:18

Як виглядає справжнє сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

16:17

Хто буде вести Євробачення: Україна визначилася з виборомВідео

16:14

Україну відвідали "музичні амбасадори": деталі 5-денного туру

16:09

Росія до березня кине в бій резерви в 150-200 тисяч військ: генерал розкрив план ПутінаВідео

Реклама
16:04

Україну атакує останній найсильніший мороз: синоптики розповіли про "тріскучий" холод і хуртовиниВідео

16:04

"Небезпеку не можна недооцінювати": у Росії є козирі в рукаві - ТукаВідео

16:03

Зійде швидше, ніж у подруги: в чому найкраще вирощувати розсаду

15:58

Зірка "Папіка" показала новонародженого синаВідео

15:54

Навіщо класти гроші в кутках квартири: древній спосіб "заманити" багатство додому

15:50

ЗСУ вбили Путіна, але не того: на фронті ліквідували тезку диктатора РФ

15:24

Юна дівчина Остапчука зізналася, чи була вона його коханкою під час шлюбу з Горняк

15:10

Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" під Бахмутом і поскаржився на "снарядний голод"Відео

15:00

"Вдалося забрати батьків з пекла": Тарабарова показала матір, яку вивезла з ХерсонаВідео

14:59

"Вже найближчим часом": Резніков анонсував прибуття перших танків Заходу в УкраїнуВідео

14:58

Від цієї хрусткої закуски слинки потечуть: найвідоміший рецепт з лаваша з 2 інгредієнтамиВідео

14:46

"Тепер на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки зброю і пішла стрілятиВідео

14:27

"Весела нічка" у Маріуполі: пропагандисти скаржаться, що ЗСУ б'ють по окупантах "чимось новеньким"

14:25

Ольга Фреймут дуже ніжно привітала старшу дочку з 17-річчямВідео

14:14

Моніка Беллуччі завела роман з оскароносним режисером

14:14

Коли переводять годинник на літній час: точна дата і навіщо це потрібноВідео

14:13

Просто надзвичайні люди: 5 найщасливіших іменВідео

14:03

Українська співачка Яна Соломко випустила пісню на підтримку російських окупантівВідео

14:00

Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб - розвідка НімеччиниВідео

13:52

У Путіна виявили рецидив серйозного захворювання - ExpressВідео

Реклама
13:33

Каменських переспівала свій хіт "Это моя ночь" українськоюВідео

13:24

Наступ РФ йде за 4-5 напрямками: у ГУР назвали міста, на які націлилися окупантиВідео

13:22

Навіщо 23 лютого потрібно купити хліб і сіль в будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

13:00

Вирішальні бої почнуться з середини весни: Буданов розповів, як буде перемагати УкраїнаВідео

12:38

"Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо" - Буданов про відхід ЗСУ з БахмутаВідео

12:36

Чому не можна повертати посуд порожній: проста дія, яка зіпсує життяВідео

12:30

Favbet за рік великої війни направив до бюджету і на допомогу Україні понад 190 мільйонів гривень реклама

12:22

Російські "калібри" над Румунією: Тука пояснив, чому НАТО стільки прощає РФВідео

12:20

У ланцюгах і шкірі: Анна Богдан граціозно оголила тіло і душу в зухвалому образіВідео

12:07

Українцям зроблять простіше погашення кредитів: у Кабміні розповіли, кого торкнетьсяВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти