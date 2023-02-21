Коли і на якому напрямку ЗСУ можуть піти в наступ: генерал Романенко зробив прогноз

Армія України буде готова до контрнаступу за 2 місяці – операція може розпочатися раніше, ніж у другій половині року, вважає Ігор Романенко.

ЗСУ потрібно не тільки зупинити противника, а й зберегти свої резерви - Романенко / Колаж Главред, 36-а ОМБП

Подальший розвиток ситуації на полі бою залежить від того, які резерви вдасться сформувати ЗСУ, що вони зроблять, і як діятимуть російські війська. Сторони будуть готуватися 2-3 місяці, підготовка сил оборони до контрнаступу може завершитися вже за 2 місяці. Бойові дії очікуються на запорізькому напрямку. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ситуація в Запорізькій області залежатиме від того, які сили вдасться зібрати ЗСУ та окупантам РФ.

"Все залежатиме від того, коли і в якому вигляді нам вдасться сформувати резерви і які дії зроблять українські та російські війська. Подібна ситуація очікується протягом найближчих 2-3 місяців. Протистояння сил, важка підготовча робота і в результаті бої", - вважає Романенко.

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За його словами, бойові дії, швидше за все, проходитимуть на даному напрямку. Можливо, російські окупанти спробують вдарити в районі Харківщини та Сумщини.

"Бойові дії, швидше за все, будуть на запорізькому напрямку. Можуть бути й інші варіанти розвитку подій, про які ми з вами вже говорили – бої в районі Харківської та Сумської областей. Менш ймовірний сценарій – загроза на півночі з Білорусі", - вважає Романенко.

Згідно з прогнозом експерта, ЗСУ вже за 2 місяці можуть завершити свою підготовку до контрнаступальної операції. Все залежатиме від того, в якому стані опиняться українські війська і ворожі сили.

"Думаю, контрнаступ ЗСУ буде раніше (ніж у другій половині року, - ред.).

Підготовка, вважаю, завершиться за 2 місяці. Ситуацію слід оцінювати в цілому – треба зрозуміти, в якому стані за два місяці будуть наші війська і сили противника. Йде напружена робота зі створення резервів, вона проводиться на тлі запеклих бойових дій на сході. Лінія фронту становить більше 1 000 км. Ми перемелюємо сили росіян, вони використовують свої резерви.

У боях нам важливо не тільки зупинити і знекровити противника, а й зберегти свої резерви. Їх треба зберегти і нарощувати, особливо в очікуванні, коли підійдуть підготовлені резерви, які навчилися управляти поставленою союзниками бронетехнікою", - підкреслив Ігор Романенко.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що ЗСУ за декілька місяців можуть перейти в контрнаступ. За його словами, військові, які проходять навчання на Заході, повинні підготуватися до кампанії. Подальший план дій визначить Генштаб.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус припустив, що у травні-на початку червня сили оборони України можуть піти в контрнаступ. Як вважає Петреус, українські війська покажуть інший рівень технології ведення війни, який відрізняється від того, як воює агресор Росія.

Журналісти Politico з посиланням на свої джерела написали, що адміністрація Байдена вимагає від України прискорити проведення контрнаступальної операції для закріплення досягнень на фронті. Як вважають у Білому домі, ситуація на війні напередодні наступу військ РФ наближається до переломної.

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Наступ Росії: