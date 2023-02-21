УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коли і на якому напрямку ЗСУ можуть піти в наступ: генерал Романенко зробив прогноз

21 лютого 2023, 16:44
Армія України буде готова до контрнаступу за 2 місяці – операція може розпочатися раніше, ніж у другій половині року, вважає Ігор Романенко.
Романенко, ВСУ
ЗСУ потрібно не тільки зупинити противника, а й зберегти свої резерви - Романенко / Колаж Главред, 36-а ОМБП

Подальший розвиток ситуації на полі бою залежить від того, які резерви вдасться сформувати ЗСУ, що вони зроблять, і як діятимуть російські війська. Сторони будуть готуватися 2-3 місяці, підготовка сил оборони до контрнаступу може завершитися вже за 2 місяці. Бойові дії очікуються на запорізькому напрямку. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ситуація в Запорізькій області залежатиме від того, які сили вдасться зібрати ЗСУ та окупантам РФ.

"Все залежатиме від того, коли і в якому вигляді нам вдасться сформувати резерви і які дії зроблять українські та російські війська. Подібна ситуація очікується протягом найближчих 2-3 місяців. Протистояння сил, важка підготовча робота і в результаті бої", - вважає Романенко.

відео дня

За його словами, бойові дії, швидше за все, проходитимуть на даному напрямку. Можливо, російські окупанти спробують вдарити в районі Харківщини та Сумщини.

"Бойові дії, швидше за все, будуть на запорізькому напрямку. Можуть бути й інші варіанти розвитку подій, про які ми з вами вже говорили – бої в районі Харківської та Сумської областей. Менш ймовірний сценарій – загроза на півночі з Білорусі", - вважає Романенко.

Згідно з прогнозом експерта, ЗСУ вже за 2 місяці можуть завершити свою підготовку до контрнаступальної операції. Все залежатиме від того, в якому стані опиняться українські війська і ворожі сили.

"Думаю, контрнаступ ЗСУ буде раніше (ніж у другій половині року, - ред.).

Підготовка, вважаю, завершиться за 2 місяці. Ситуацію слід оцінювати в цілому – треба зрозуміти, в якому стані за два місяці будуть наші війська і сили противника. Йде напружена робота зі створення резервів, вона проводиться на тлі запеклих бойових дій на сході. Лінія фронту становить більше 1 000 км. Ми перемелюємо сили росіян, вони використовують свої резерви.

У боях нам важливо не тільки зупинити і знекровити противника, а й зберегти свої резерви. Їх треба зберегти і нарощувати, особливо в очікуванні, коли підійдуть підготовлені резерви, які навчилися управляти поставленою союзниками бронетехнікою", - підкреслив Ігор Романенко.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що ЗСУ за декілька місяців можуть перейти в контрнаступ. За його словами, військові, які проходять навчання на Заході, повинні підготуватися до кампанії. Подальший план дій визначить Генштаб.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус припустив, що у травні-на початку червня сили оборони України можуть піти в контрнаступ. Як вважає Петреус, українські війська покажуть інший рівень технології ведення війни, який відрізняється від того, як воює агресор Росія.

Журналісти Politico з посиланням на свої джерела написали, що адміністрація Байдена вимагає від України прискорити проведення контрнаступальної операції для закріплення досягнень на фронті. Як вважають у Білому домі, ситуація на війні напередодні наступу військ РФ наближається до переломної.

Дивіться повну версію інтерв'ю Ігоря Романенка Главреду

Наступ Росії:

Ігор Романенко війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:55

Як приготувати гору смачнющих котлет за копійки: секретні інгредієнти, які можна додати до фаршу

16:50

Медведєв та інші чиновники заснули під час промови ПутінаВідео

16:44

Коли і на якому напрямку ЗСУ можуть піти в наступ: генерал Романенко зробив прогнозВідео

16:41

Як правильно варити вареники і щоб вони не розвалювалися: нехитрий і надійний спосібВідео

16:26

Що буде, якщо тиждень не мити голову: ці наслідки ніколи не забудутьсяВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:20

Байден дав ляпаса Путіну, а тому диктатор в паніці переписував свої папірці для промови - ОгризкоВідео

16:19

"Другий син допоміг розібратися в проблемах": Кекелія розповіла, як врятувала шлюб під час війниВідео

16:18

В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17Відео

16:01

Дипломат спрогнозував, про що в контексті війни Байден скаже у ВаршавіВідео

Реклама
15:57

"Путін готується до нових наступів": Столтенберг роззкрив плани диктатораВідео

15:40

Що не можна робити в дзеркальний день, щоб не накликати біду: 23 лютого 2023 року

15:36

Що робити, якщо все прилипає до сковороди: наболіла проблема всіх господинь

15:26

"Путін сам зробив цей вибір": у США назвали абсурдною промову глави Кремля 21 лютогоВідео

15:18

"Підготовка ведеться": Тука розповів про можливий наступ ворога на КиївВідео

15:13

Пригожин накинувся на Герасимова і Шойгу: "Люди гинуть пачками, а вони хихикають"

15:01

РФ накрила Херсон і Очаків вогнем з РСЗВ: багато загиблих і поранених

15:00

Батько-молодець: у Джуда Лоу народилася сьома дитинаВідео

14:56

Неперевершений ледачий Медовик на сковороді: справжнє захоплення всього за 30 хвилин - рецептВідео

14:54

Колишня наречена Володимира Кличка поділилася трагедією - пішов з життя близький член сім'ї

14:39

"Цей рік він не переживе": Байден передав Путіну два "сигнали" з КиєваВідео

Реклама
14:27

Путін вибухнув істерикою через далекобійну зброю Україні і погрожує "розширенням війни"Відео

14:26

Путін пив антидепресанти через візит Байдена до Києва - ЗМІВідео

14:07

Чому 22 лютого не можна чіпати і чесати вуха: прикмети і головні заборониВідео

14:04

Своїм візитом до Києва Байден дав чіткий сигнал Росії та Китаю - дипломатВідео

13:50

Як швидко заспокоїтися і не нервувати: дієві способи на всі випадки життя

13:50

Італійська небожителька: Моніка Беллуччі заголила ніжки в панчохах на обкладинці крутого глянцю

13:47

Війна триватиме 2-3 роки і буде кривавою, немає передумов для її закінчення у 2023-му – ТукаВідео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленського іронічно потролили послання Путіна

13:14

Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

13:11

Мікробів більше, ніж на унітазі: чим протирати телефон, щоб не угробити його

13:09

Огризко: Путіна чекає катастрофа, навіть якщо Росія забере війська з УкраїниЕксклюзив

12:53

Цифровізація сфери будівництва в законі №5655 — елемент антикорупційної стратегії, - голова НАЗК Новіков

12:53

США планують прискорити передачу Abrams Україні: у Держдепі розкрили план

12:28

У Путіна є козир, але навіть він не переламає хід війни на користь РФ - експертВідео

12:20

Названо ідеальних дружин за знаком зодіаку: вони головні героїні чоловічих мрійВідео

12:02

Гороскоп на завтра 22 лютого 2023: Рибам - нові зустрічі, Близнюкам - події

11:55

Зірка Dizel Show, яка пережила окупацію, влаштувалася на роботу до росіян

11:36

Репера-путініста Басту звинуватили у зґвалтуванні шанувальниціВідео

11:14

Довга війна проти України і загроза ядерними випробуваннями: що наляпав Путін у своєму посланніВідео

10:57

РФ планує взяти під контроль Білорусь до 2030 року: в Мережу злили план Кремля

Реклама
10:56

Чому кішки бояться води та не люблять купатися

10:50

Георгій Тука: Війна за оптимістичним сценарієм триватиме ще рік, за песимістичним – чотириЕксклюзив

10:43

Загроза удару військ РФ у Харківській та Сумській областях: генерал оцінив ймовірність атакиВідео

10:41

"Думайте, що ви пишете": Леся Нікітюк жорстко відповіла фоловерам, які посварили її вояж до ХарковаВідео

09:54

"Аркан нападу": екстрасенс пояснив, в які дні треба побоюватися атак росіянВідео

09:43

Росія 24 лютого може атакувати ракетами і дронами: Подоляк розповів, чого очікувати українцямВідео

09:28

"Подзвоню Путіну і Зеленському": Трамп хвалькувато пообіцяв закінчити війну за добу

09:18

Загинули разом в одному окопі, захищаючи Україну: історія подружньої пари з Кропивницького

09:10

Помер засновник легендарного українського рок-гурту

09:10

Гороскоп на сьогодні 21 лютого 2023: Скорпіонам - проблеми, Ракам - звільнення від страхівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти