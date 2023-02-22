Наступ РФ йде за 4-5 напрямками: у ГУР назвали міста, на які націлилися окупанти

Наступ окупантів почався в лютому та не має стратегічного характеру, заявив Вадим Скібіцький.

Вадим Скібіцький розповів, на яких напрямках РФ веде наступальні дії / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

З початку лютого російські окупанти почали новий наступ. Загарбники активізувалися за чотирма-п'ятьма напрямками, але їхні наступальні дії не носять стратегічного характеру. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю АР.

"Після того, як вони (російські війська - ред.) відійшли від Херсона - коли були змушені залишити Херсон та правобережжя Дніпра - вони перегрупувалися. Минуло два місяці. І, дійсно, з початку лютого почалися наступальні дії", - розповів Скібіцький.

Наступ окупантів не має стратегічного характеру, але є щонайменше чотири-п'ять напрямків, де почалися активні бойові дії - це Луганська, Донецька та Запорізька області.

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За словами Скібіцького, зараз основними цілями Росії є Куп'янськ Харківської області, а також Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області.

"Попри напружені бої на цій ділянці фронту, успіхи Росії незначні та свідчать про виснаженість її сил", - зазначив Скібіцький.

Новий наступ РФ в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що великий наступ Росії вже почався. Він триває на низці напрямків, проте успіхів окупанти не мають.

Буданов також розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я та у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" та перейти до оборони до 5 березня.

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