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Україна рознесла Китай за вигадки про "контрабанду зброї Заходу"

23 лютого 2023, 17:20
Київ закликає Пекін брати до уваги тільки факти і не виступати інструментом пропаганди в руках країни-агресора Росії, сказали в українському МЗС.
Україна, Китай
Україна закликала Китай не піддаватися пропаганді агресора Росії / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна категорично відкидає всі інсинуації про нібито "контрабанду зброї Заходу" з країни. Держава ефективно контролює отримання і використання озброєнь і має високий рівень довіри з боку міжнародних партнерів. Пекіну слід керуватися виключно фактами і не бути інструментом пропаганди в руках агресора Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він прокоментував повідомлення МЗС Китаю, в якому йшлося про те, що, мовляв, "зброя, яку США постачають Україні, часто контрабандним шляхом опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах".

За словами дипломата, Київ рішуче відкидає подібні інсинуації і ефективно контролює процеси передачі зброї.

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"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї", - сказав Ніколенко.

Також він закликав Китай керуватися тільки фактами і не підігравати російській пропаганді.

"Натомість Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України. Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - підкреслив Олег Ніколенко.

У Китаї заявили, що зброя Заходу з України "контрабандою потрапляє до злочинців"

Під час свого брифінгу представник МЗС КНР Ван Венбін заявив, що західна зброя, яка їде до України, щоб допомогти відбити російську військову агресію, нібито "контрабандою потрапляє злочинцям".

Він не надавав жодних фактів і не підтвердив інформацію.

"Сполучені Штати та інші західні країни постійно постачають зброю в Україну, що призводить не лише до затягування кризи та труднощів у її вирішенні, але й до того, що велика кількість зброї та боєприпасів, що постачаються в Україну, контрабандою потрапляють до злочинців Європи та інших регіонів через міжнародні кримінальні групи ... Велика кількість боєприпасів не може бути відстежена або навіть потрапляє в руки терористичних організацій та екстремістських сил, що серйозно загрожує міжнародному та регіональному миру і стабільності ", - сказав Венбін.

Китай накинувся на Сполучені Штати через військову допомогу в Україні

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбін вибухнув заявою на адресу США через риторику Вашингтона щодо "перетину червоної лінії" у разі постачання зброї російському агресору.

Китайський дипломат різко заявив, що Штати, мовляв, "не мають права читати нотації" КНР. За його словами, американська допомога нібито "заохочує конфронтацію".

"Американська сторона не має права читати нотації Китаю, і ми ніколи не погодимось, що Сполучені Штати диктують або навіть чинять тиск на китайсько-російські відносини. Хто закликає до діалогу та світу, і хто дає роздає ножі і заохочує протистояння?" - цитує його CNN.

За його словами, Пекін продовжує нібито "закликати до миру та сприяти перемовинам" України та Росії і "прагне відігравати конструктивну роль, щоб сприяти деескалації та охолодженню ситуації".

Документ Китаю щодо війни Росії проти України

Як повідомив CNN, 18 лютого головний радник глави Китаю Ван І на Мюнхенській конференції вперше назвав розв'язану Росією війну проти України війною і анонсував оприлюднення Пекіном документа зі своєю позицією.

"Ми дещо запропонуємо. І це буде китайська позиція щодо політичного врегулювання кризи в Україні. На річницю (повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого) ми опублікуємо документ з нашою позицією. У документі ми повторимо пропозиції, зроблені главою КНР Сі Цзіньпіном, в тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки і підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню", - сказав Ван і.

Майбутній документ КНР назвали "мирним планом" Пекіна, однак у Китаї пояснили, що таке трактування не є коректним. За словами постійного представника Китаю при ООН Чжан Цзюнь, китайська держава ніколи не називала свою ініціативу "мирним планом".

"Ми ніколи не називали це мирним планом. Це документ з викладом позиції. Ми будемо і надалі підкреслювати важливість поваги суверенітету і територіальної цілісності всіх країн. Ми підкреслюємо, що країни повинні враховувати інтереси безпеки один одного", - підкреслив Цзюнь.

Україна розраховує, що Генасамблея ООН 23 лютого ухвалить резолюцію щодо формули миру Києва. Документ передбачає виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності і суверенітету держави і притягнення Росії до відповідальності за військовий злочини. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що жодного "мирного плану Китаю" він не бачив.

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Наступ Росії на Україну:

військова допомога новини Китаю війна Росії та України
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