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"Відмова" від Криму і Донбасу в обмін на "мир": Данілов назвав новий план Путіна щодо України

22 лютого 2023, 17:21
Агресор Росія готує сценарій провокації внутрішньої дестабілізації в Україні, щоб врятувати від краху режим Володимира Путіна, сказав Олексій Данілов.
Данилов, Путін
Режим Путіна запускає новий маховик пропаганди проти України - Данілов / Колаж фото УНІАН

Країна-окупант Росія будує плани щодо реалізації сценарію дестабілізації ситуації в Україні. Москва збирається тиражувати "ідеї" так званої "відмови України від Донбасу і Криму" в обмін на нібито "припинення війни". Таким чином, Кремль намагатиметься врятуватися від військової поразки і краху режиму директора Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У колонці на Українській правді він розповів про те, що російський агресор для дестабілізації ситуації всередині України має намір просувати наратив "мир в обмін на території". Українців і західний світ переконуватимуть у, мовляв, "пріоритетності" такого сценарію.

За його словами, в Москві сподіваються на реалізацію плану, щоб уникнути військової поразки і краху режиму Путіна.

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"Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для росії від військової поразки і краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему кремлю необхідно запустити отруйний вірус – ідею про можливість компромісу. Всього лише необхідна згода України відмовитися від територій Донецької, Луганської областей і Криму в обмін на припинення війни. Робота за цим сценарієм ведеться масштабна і по різних напрямках. кремль у своїх планах розраховує на втому українців, виснаження союзників і партнерів, вибори в США і Європі, економічну кризу і потребу в російських ресурсах", - пояснив Данілов.

Як зазначив чиновник, на міжнародних зустрічах представники країни окупанта РФ вже намагаються налякати і переконати в тому, що їх окупаційний сценарій, мовляв, є "кращим виходом". Незабаром такі, мовляв, "експертні думки", з'являться і в Україні.

Зокрема, можуть з'явитися "меседжі" на кшталт "Захід зраджує Україну, а на сході країни і в Криму живуть одні сепаратисти".

"Але подібні твердження – це омана і злочин, як мінімум – зазіхання на територіальну цілісність держави, а максимум – державна зрада. Крим, Донецька і Луганська області, всі інші тимчасово окуповані регіони України – суверена українська територія, яка не обмінюються і не продається. Варто тільки потрапити в цю пастку вибору між поступками і війною – в результаті знову отримаєте війну", - сказав Данілов.

Секретар РНБО дотримується точки зору, згідно з якою "угода земля в обмін на мир" – тільки проміжний етап для досягнення головної мети, яка полягає у знищенні України та її поглинанні. При цьому Росія, таким чином, намагається отримати і паузу для своїх окупаційних військ.

"В умовах, коли 95% українців вірять в перемогу у війні, компроміс з агресором викличе неминучий громадянський протест. А якщо ще вміло погратися на оголених нервах українського суспільства і розігріти вічну тему вітчизняної корупції, дати голос принишклим любителям "руського міра" і підживити політичні амбіції різноманітних опонентів, країна неминуче увійде у гостру фазу політичної кризи. І в саме у цей час росія нанесе новий удар… Україна має виграти, а Росія має програти. Компроміс і поступки – шлях до поразки і втрати державності", - підкреслив Олексій Данілов.

Наступ Росії на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що окупаційна армія Росії протягом 10 днів намагається наступати, але у ворога нічого не виходить. Росіяни ведуть наступальні дії на п'яти напрямках в районі Донбасу, а сили оборони України відбивають атаки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що великий наступ Росії на Україну вже розпочався. Окупанти атакують, але безрезультатно. У Кремлі поставили завдання своїм військам захопити Донбасі до 31 березня.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький зазначив, що війська РФ з лютого почали свій наступ. Ворожі сили ведуть бої в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Окупанти спробують захопити Куп'янськ на Харківщині, а також Лиман, Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку та Вугледар Донецької області.

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Війна Росії проти України:

Олексій Данілов війна Росії та України
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