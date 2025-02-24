РФ планує затягувати переговори до нескінченності: у WSJ дізналися, навіщо це Путіну

Господар Кремля переслідує цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.

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Путіну вигідно затягувати переговори щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

Кремль бачить вигоду в затягуванні переговорів

Путін використовує поле бою для формування власного порядку денного

Країна-агресор Росія планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використовувати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни.

Як пише The Wall Street Journal, не хоче швидкого припинення вогню. При цьому Кремль уже має багатий досвід використання військового наступу для поліпшення своєї позиції на переговорах. Цю стратегію Москва застосовувала в Сирії, а також на переговорах у Ялті під час Другої світової війни.

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"У міру того як становище Росії на полі бою покращується, росіяни лише посилюють натиск. Я можу тільки уявити, що офіцери генерального штабу намагаються переконати Путіна, що зараз саме час натиснути на газ і домогтися максимальних територіальних захоплень", - сказав старший політолог з американського аналітичного центру Rand Семюел Чарап.

Видання зазначає, що Росія, найімовірніше, наполягатиме на умовах, аналогічних тим, які вони обговорювали в Стамбулі навесні 2022 року. На тих переговорах Росія зажадала, щоб на українську територію не допускалася іноземна зброя, а збройні сили України були скорочені до певного розміру.

​Найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Як сказало джерело WSJ, Росія також хоче покласти край обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом, який залишається невизнаним жодною зі сторін і допомагає Україні наносити удари по деяким із найбільш чутливих російських цілей.

Поки тривають переговори, у США є засоби тиску на Москву, наприклад, посилення обмежень на експорт російської нафти або надсилання Києву ще більшої військової допомоги. Однак останнім часом Трамп дає зрозуміти, що віддає перевагу ввічливій розмові, і помічники скорочують згадки про санкції.

За словами колишнього радника Білого дому з питань Росії Томаса Грема, Трамп намагається укласти швидку угоду з Кремлем. У нього буде два варіанти для просування переговорів - тиснути на Москву або тиснути на Київ. Нещодавня різка критика Зеленського з боку Трампа вказує на те, що він вирішив натиснути на Київ - легшу мету з двох.

Грем вважає, що Путін має на меті цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.

Господар Кремля не хоче, щоб адміністрація Трампа думала, що вона може швидко позбутися Росії як проблеми, рухатися далі й ігнорувати відносини з Москвою.

"Вони хочуть взаємодіяти зі Сполученими Штатами протягом деякого часу. Вони не хочуть, щоб Сполучені Штати або Трамп думали, що це питання двох або трьох місяців, щоб все зробити, а тепер я просто зосереджуся на Китаї і забуду про росіян", - сказав Грем.

Переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів між США і Росією щодо завершення війни в Україні. Він відбудеться 25 лютого в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.

Зі свого боку, Росія офіційно спростувала інформацію про новий раунд переговорів зі США 25 лютого в Ер-Ріяді.

19 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не відмовлялася" від діалогу з Україною та готова повернутися за стіл переговорів. РФ хоче "вийти на прийнятні для обох сторін рішення".

Тим часом 23 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати і Росія постійно проводили переговори протягом усієї війни, і цей процес триває. Водночас вирішення питання війни в Україні без її безпосередньої участі неможливе.

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