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Путін і Сі Цзіньпін "порішали" ще на Олімпіаді: Тука пояснив нейтралітет Китаю в російсько-українській війні

15 квітня 2022, 01:30

Китаю, як і будь-якій іншій країні світу, в першу чергу вигідно посилення власних позицій.

Тука пояснив нейтралітет Китаю в російсько-українській війні / Reuters

Китай поки займає нейтральну позицію у війні, яку РФ розв'язала в Україні.

Це пов'язано з тим, що у Піднебесної зараз свої цілі, заявив в чаті на Главреді колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Китаю, як і будь-якій іншій країні світу, в першу чергу вигідне посилення власних позицій. Такі ж інтереси і в України, і в США, і у Великобританії, і в Польщі. У будь - якої країни власні інтереси завжди в пріоритеті, і про це ніколи не слід забувати", - пояснив Тука.

За його словами, Китай зараз найбільше зацікавлений у відновленні контролю над Тайванем.

читайте такожРосія хоче встановити "новий світовий порядок" разом з Китаєм-Лавров"Це маленька точка на світовій карті, але може стати точкою величезного конфлікту між двома величезними державами – США і Китаєм. Щоб уникнути такого передбачуваного протистояння зараз спрямована політика Сполучених Штатів. Поки що Китай утримується від активних дій, спрямованих на повернення контролю над цією територією", - вважає експерт.

Також Тука зазначив, що про час Олімпіади начебто були досягнуті певні домовленості між Сі Цзіньпінем і Володимиром Путіним

"Китай буде дотримуватися нейтральної позиції під час майбутнього вторгнення Росії на територію України, в той час, як Росія буде так само нейтрально поводитися під час можливого майбутнього застосування сили Китаю щодо Тайваню. Однак ніяких офіційних підтверджень цього я не бачив", - зазначив Тука.

Що стосується українсько-китайських відносин взагалі, то з економічної точки зору вони для Піднебесної не представляють будь-якого значущого інтересу і ніколи не уявляли, впевнений Тука.

читайте такожЯк Китай може змусити Росію працювати за їжу"Крім того, ми впали у величезний конфлікт з Китаєм навколо одного з українських підприємств. Цей конфлікт був цілком прогнозованим, коли стало відомо про те, що керівництво цього підприємства хоче продати частину своїх акцій саме представникам КНР. Але керівництво нашої держави не зробило належного висновку з попереджень спецслужб, у тому числі й українських, про можливі негативні наслідки. На жаль, сталося те, що сталося. Цей інцидент не може сприяти поліпшенню відносин України і Китаю. Так жадібність деяких українських чиновників, з одного боку, призвела до погіршення відносин між Україною і США, а з іншого – між Україною і КНР", - підсумував експерт.

Раніше глави фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Україна обговорює з Китаєм участь у майбутньому договорі про гарантії безпеки для нашої країни, і переговори, які ведуться по дипломатичних каналах, є непростими.

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viber
війна в Україні КНР Тайвань Георгій Тука
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