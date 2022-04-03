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Арахамія висловився про непрості переговори з Китаєм щодо гарантій безпеки

3 квітня 2022, 00:26

Стан переговорів з Китаєм, напевно, найменше готовий, якщо порівнювати з іншими допомагають нам країнами.

Давид Арахамія
Арахамія висловився про переговори з Китаєм / Фото facebook.com/david.braun

Україна обговорює із Китаєм участь у майбутньому договорі про гарантії безпеки для нашої країни, і переговори, які ведуться дипломатичними каналами, є непростими, йдеться в заяві голови фракції Слуга народу Давида Арахамії.

"Стан переговорів з Китаєм, напевно, найменше готовий, якщо порівнювати з іншими допомагають нам країнами. З ними ми підтримуємо контакти два рази на день, а ось з Китаєм все важче", - пише нардеп у своєму Telegram.

При цьому Арахамія висловив думку, що Китай зрештою приєднається до гарантій безпеки України.

"Лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що потрібно надати Україні максимальні умови, щоб настав мир. Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують", - зазначив він.

Бої сил оборони України з армією Росії під Києвом

Заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич 31 березня заявив, що російські окупаційні військові підрозділи в Київській області повністю втратили наступальний потенціал.

Грузевич підтвердив інформацію, згідно з якою ворожі війська почали частково відходити від Києва. За ніч окупанти відвезли близько 700 одиниць техніки в напрямку Іванкова, у бік Мінська.

1 квітня Нацгвардія України відзвітувала про знищенні ворожих військ на Київському напрямку і успішному ході військової операції по зачистці області від російських окупантів.

Війська України звільнили Бучу, Гостомель, Ірпінь від російських окупантів. Як раніше розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович, силам оборони України вдалося відбити понад 30 населених пунктів у Київській області.

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