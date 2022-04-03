Китай заявив ЄС, що домагатиметься миру в Україні по-своєму - Reuters

В Євросоюзі застерегли Китай від допомоги Москві обходити санкції Заходу / Reuters

Китай пообіцяв Європейському союзу, що прагнутиме досягти миру в Україні, але робитиме це своїм "власним шляхом".

Прем'єр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС під час віртуального саміту 1 квітня, що Пекін буде домагатися миру "по-своєму" , а президент Сі Цзіньпін висловив надію, що ЄС буде ставитися до Китаю "незалежно", натякаючи на тісні зв'язки Європи зі Сполученими Штатами, передає Reuters.

У Євросоюзі застерегли Китай від допомоги Москві обходити санкції Заходу, запроваджені у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

"Ми закликали Китай допомогти покласти край війні в Україні. Китай не може закривати очі на порушення Росією міжнародного права", — заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу Росії продовжать війну", - додав він.

Лі відповів, що Китай завжди прагнув до миру і готовий продовжити відігравати конструктивну роль у міжнародному суспільстві.

Водночас державна китайська телекомпанія підкреслила заявлену Китаєм "незалежну політику" щодо цього.

Ще напередодні вторгнення РФ в Україну - в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні - Путін уклав з главою КНР стратегічну угоду, яка, серед іншого, зачіпає питання безпеки та економіки.

У ніч перед вторгненням китайські хакери атакували українські ресурси з метою викрадення даних.

Вже після початку вторгнення Росії в пресі з'явилася інформація про запит Путіна до Сі Цзінпіня з проханням надати його армії матеріальну і військову допомогу.

Водночас в посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що вони не чули, щоби Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою після вторгнення в Україну.

Видання Bloomberg писало, що китайська влада навряд чи буде готова надати підтримку і допомогу Москві у контексті війни РФ проти України. Разом з тим Пекін не тиснутиме на путінський режим із закликом зупинити війну проти України.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо Китай засудить варварські дії РФ в Україні, у Пекіна з'явиться можливість стати важливим суб'єктом світової системи безпеки. Шанс забезпечить політичну рівність. На Заході повинні пояснити КНР різницю між торгівлею з Росією та західним світом.

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