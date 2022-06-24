Нехай припинять знущання і прибираються з Донбасу: Подоляк розніс Лаврова за випад на адресу Києва

Подоляк відповів Лаврову на звинувачення на адресу української влади в "нацизмі" / Колаж Reuters, Офіс президента

Глава МЗС РФ Сергій Лавров коли сказав, що жителі Донецької та Луганської областей не хочуть жити під управлінням "нацистської влади", схоже, мав на увазі якраз таки кремлівський правлячий режим. Добре, що російський дипломат все розуміє. У такому випадку окупантам Росії слід припинити знущання над людьми і піти з регіону. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він відповів на слова російського міністра закордонних справ Лаврова, який сказав, що жителі окупованого Донбасу нібито "не хочуть" повертатися в Україну, щоб жити під контролем "нацистської влади".

читайте такожСтрах і паніка: Подоляк заявив про можливість якнайшвидшого завершення війниУкраїнський чиновник зазначив, що поняття "нацистської влади" якраз можна застосувати до російського керівництва. У такому випадку, якщо в Москві це зрозуміли, то вони повинні забрати свої війська з Донбасу.

"Глава МЗС Росії заявляє, що жителі окупованих територій "не хочуть жити під контролем нацистської влади". Добре, що ви розумієте. Так, може, нехай російські нацистські окупаційні війська припинять знущатися над людьми, заберуться і залишать їх у спокої?" - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розкритикував президента РФ Володимира Путіна, який звинуватив Захід в інфляції і назвав війну проти України, мовляв, "рятувальним кругом" для західного світу. Чиновник зазначив, що тепер Путін, який стер цілі міста, здійснив масові страти і перетворив свою країну на середньовіччя, вигадав нібито виправдання своїй людожерській війні.

Також Подоляк розніс Лаврова, який сказав, що, мовляв "у США не вийде позбавити Росію права голосу в світі". За словами радника голови Офісу, росіяни повинні припинити поводитися як варвари з середньовіччя, і тоді з ним буде розмова.

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