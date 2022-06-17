Напав на Україну, стер міста і влаштував масові страти: Подоляк розніс Путіна за його новий випад

Подоляк розкритикував "пояснення" Путіним своєї людожерської війни проти України / Колаж Офіс президента, Reuters

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін дав нове пояснення своїй людожерській війні. Напав на Україну, стер цілі міста, здійснив масові страти і перетворив свою країну в середньовіччя, після чого назвав це "рятувальним колом для Заходу". У таку версію можуть повірити хіба що адепти Z-табору. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він різко розкритикував Путіна за його заяву на Петербурзькому економічному форумі, під час якого глава Кремля звинуватив Захід в інфляції і назвав війну "рятувальним колом" для західного світу, щоб "звалити все на Росію".

За словами українського чиновника, після російських злочинів в Україні навряд чи хто-небудь, крім прихильників "Z-табору", повірить таким словам.

"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?"- різко підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібно якнайшвидше отримати достатню кількість одиниць військової техніки від Заходу, щоб переломити хід ситуації на фронті на користь ЗСУ. За його словами, якщо Київ здобуде перемогу у війні над Москвою, Путін не застосує ядерну зброю, оскільки він не самогубець.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що Росія напала на Україну. Як сказав глава країни-агресора, Москва пішла на війну нібито через відмову західного світу говорити про гарантії безпеки для російської держави.читайте такожВступ до Євросоюзу - суверенна справа України, влади та українського народу - Путін

При цьому він забув про адекватність вимог Росії за тими ж гарантіями безпеки і перекрутив статут ООН.

"Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Досягти з ним будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз, рішення Росії про проведення спеціальної військової операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване, до речі кажучи, на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", - підкреслив Путін.

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