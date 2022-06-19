Влаштовують масові страти, концтабори і крадуть: Подоляк розніс Лаврова за порцію пропаганди

Росії слід дотримуватися правил цивілізованого світу, щоб її голос почули - Подоляк / Колаж Reuters, Офіс президента

Москва повинна зрозуміти, що не можна нападати на інші країни, влаштовувати масові страти, споруджувати концтабори і красти ресурси. Такі правила продиктовані не США, а цивілізованим світом. Щоб, мовляв, "голос Росії" почули, потрібно припиняти поводити себе як варвари з середньовіччя. Про це заявив керівник Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який раніше заявив, що "У США не вийде позбавити Росію права голосу в світі" і, мовляв, примусити її дотримуватися правил, встановлених американцями.

читайте такожНапав на Україну, стер міста і влаштував масові страти: Подоляк розніс Путіна за його новий випадЗа його словами, Росія не поважає правила гри міжнародного співтовариства і тому опинилася у такій ситуації. Щоб обстановка змінилася, агресору слід не вести себе як варвари з середньовіччя.

"Не можна вторгатися до інших країн, влаштовувати масові страти, будувати концтабори і красти ресурси. Ці правила вигадані не Вашингтоном, пане Лавров. Це правила цивілізованого світу. Щоб "голос Росії чули", потрібно просто припинити поводити себе як варвари з Середніх віків", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Захід повинен якомога швидше поставити Києву потрібну кількість військової техніки. Такий крок дозволить ЗСУ переломити ситуацію на фронті на свою користь. На думку дипломата, глава Кремля Володимир Путін у разі перемоги навряд чи задіє ядерну зброю, оскільки не схильний до суїциду.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що Москва вирішила напасти на Україну. За словами керівника країни-агресора, це сталося, мовляв, через неготовність західного світу гарантувати безпеку російській державі. Причому він не згадав про неадекватність вимог РФ і спробував виправдати військове вторгнення, мовляв, пунктами зі статуту ООН.

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц піддав критиці главу РФ Володимира Путіна за його спроби виправдати військове вторгнення в Україну. Як сказав Шольц, Путін розумів, що Київ не відповідає критеріям для вступу до НАТО. Тому заяви, згідно з якими Москва атакувала Київ через євроатлантичні прагнення української держави, не витримують жодної критики.

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