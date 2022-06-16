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Лавро звинуватив Захід у спробі зробити з України "другу Молдову"

16 червня 2022, 21:03

На його думку, Кишинів займається "здирництвом", вимагаючи знижки і відстрочки сплати за газ.

Сергій Лавров
Лавров звинуватив Захід: з Молдови намагаються зробити "другу Україну" / Фото Reuters

Країни Заходу нібито намагаються зробити з Молдови "другу Україну", налаштовуючи її проти Російської Федерації, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю для НТВ.

"Звичайно, з Молдови явно намагаються зробити другу Україну. І такий споживчий підхід нинішнього молдавського керівництва вельми показовий. Коли заявляють: "ось давайте, ми зараз в ЄС будемо вступати, потім подивимося, що нам там пообіцяють. Потім будемо вирішувати, чи залишатися нам в СНД. Ну й інші заяви", - зазначив він.

На його думку, Кишинів займається "здирництвом", вимагаючи знижки і відстрочки оплати за газ.

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"Таке жебрацтво за великим рахунком, вимагання. "От якщо ви нам не зробите, то ми швидше підемо в Європу. А якщо зробите, то все одно підемо, але повільніше". Приблизно так я ці сигнали зчитую", - додав російський міністр.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що на території України щодня гине 250-400 людей з особового складу РФ. Це більше, ніж повідомляється офіційно.

Також У Генштабі повідомили, що станом на 16 червня українські захисники знищили вже щонайменше 32 950 ворожих солдатів.

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