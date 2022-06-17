"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну": Лавров відзначився цинічною заявою

Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну - Лавров / скріншот, УНІАН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив цинічну пропагандистську тезу про те, що Росія "не вторгалася" на територію України.

Глава МЗС РФ в інтерв'ю "Російській службі ВВС" розповів, що їм просто довелося почати "спецоперацію".

"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас вже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО", – сказав глава зовнішньополітичного відомства РФ.

Раніше Лавров під час візиту до Туреччини нахамив журналісту. Йому не сподобалось жорстке питання представника ЗМІ про те, що з вкраденого в Україні крім зерна Росії вдалося продати.

"У вас весь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно - позбавити схід України від тиску неонацистського режиму", - випалив Лавров.

Також Лавров звинуватив Захід у спробі зробити з Молдови "другу Україну". За його словами, Республіку нібито налаштовують проти Російської Федерації.

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