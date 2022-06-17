"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну": Лавров відзначився цинічною заявою

Глава російського МЗС продовжує дотримуватися методички.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив цинічну пропагандистську тезу про те, що Росія "не вторгалася" на територію України.
Глава МЗС РФ в інтерв'ю "Російській службі ВВС" розповів, що їм просто довелося почати "спецоперацію".
"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас вже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО", – сказав глава зовнішньополітичного відомства РФ.
Раніше Лавров під час візиту до Туреччини нахамив журналісту. Йому не сподобалось жорстке питання представника ЗМІ про те, що з вкраденого в Україні крім зерна Росії вдалося продати.
"У вас весь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно - позбавити схід України від тиску неонацистського режиму", - випалив Лавров.
Також Лавров звинуватив Захід у спробі зробити з Молдови "другу Україну". За його словами, Республіку нібито налаштовують проти Російської Федерації.
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