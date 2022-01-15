Провал ультиматуму Росії та перемога Заходу: дипломат пояснив, як діяти Україні

Україна повинна більш рішуче діяти на арені дипломатії - колишній посол у США / УНІАН

Росії вдалося домогтися від НАТО обговорення своїх вимог і розмови про ракети середньої і малої дальності. Москва здобула декілька тактичних перемог. Однак у довгостроковій перспективі російська держава програла, тому що ультиматум не було прийнято, а Захід продемонстрував єдність. Україна повинна більш рішуче діяти на дипломатичній арені і відстоювати свою позицію. Про це заявив дипломат Валерій Чалий.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що неприйняття ультиматуму Росії з боку Заходу було прогнозовано. Однак Москві вдалося здобути декілька тактичних перемог, оскільки її опоненти погодилися на перемовини і обговорювали ситуацію з ракетами малої і середньої дальності. Наразі російська сторона прагне зафіксувати письмову відповідь Заходу на свої ініціативи, щоб, можливо, отримати для себе свободу дій.читайте такожУчасть Заходу у війні на Донбасі і "пряме зіткнення" з НАТО: Лавров вибухнув погрозою

"Важливий момент - що ультиматум Росії Заходу не було прийнято. Це було прогнозовано, це розуміли і в Кремлі. Чого вони домоглися? По-перше, згоди НАТО та США, що на ці абсурдні пропозиції їм готують письмову відповідь. Росія хоче зафіксувати письмово відмову НАТО та США, щоб, як вони думають, розв'язати їм руки. Друге - вони домоглися розмови про ракети середньої і малої дальності. Це те, що у Калінінграді, це системи ПРО у Румунії та Польщі. Це давня історія, але росіяни тут тактично переграли, щоб змусити це обговорювати. Це все тактичні перемоги", - зазначив Чалий.

За його словами, в тривалій перспективі перемогу здобув колективний Захід, а Україна відтепер розглядається не тільки як країна, якій несе загрозу РФ, а як важливий фактор у процесі подолання кризової ситуації безпеки Європи.

"Стратегічно важливий результат - що більш згуртовані країни НАТО, ЄС і трансатлантичні партнери США навколо розуміння реальних підходів російської політики. Україна відтепер розглядається не тільки як країна, якій безпосередньо загрожує Росія, а й як серйозний фактор у подоланні кризи європейської безпеки", - вважає дипломат.

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Також він додав, що Україна на дипломатичній арені повинна демонструвати набагато рішучіші дії. Потрібно посилювати свою перемовну позицію, щоб брати участь у дискусії.

"Але наш голос, на жаль, звучить не соло, і навіть не в хорі, а його не чутно. Тут є величезна проблема, що українські ініціативи повинні йти попереду ініціатив США, НАТО, це очевидно. Чому цього не робиться? Можливо, є очікування компромісів з Росією, і українська влада наразі не хоче, як вони кажуть, спровокувати Росію або образити Путіна. Мене це дивує, бо посилити свої позиції можна навпаки - активізацією. А тоді ти можеш виходити на перемовини", - підкреслив Валерій Чалий.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

Захід та РФ в період з 10 по 13 січня провели серію консультацій з питань безпеки у Європі. Дискусія відбулася на тлі стягування Росією військ до кордонів України і звинувачення Москви в погрозах НАТО російським рубежам.

Представниця США на перемовинах з Росією 10 січня Венді Шерман заявила, що Вашингтон не піде на вимоги Москви, пов'язані з гарантіями щодо нерозширення НАТО на схід і невступу України до Північноатлантичного альянсу. Військова атака Москви проти Києва призведе до жорстких санкцій щодо російської держави.

Делегат РФ Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають жорстких гарантій щодо відсутності планів НАТО включати до складу організації Україну та Грузію.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками перемовин з Росією 12 січня підкреслив, що у Москви немає права вето з питання інтеграції до Альянсу нових держав. Україна може вступити у військово-політичний блок Заходу, відповідне рішення ухвалюватимуть Київ та країни організації.

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