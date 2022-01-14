У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

Єнс Столтенберг прокоментував шанси України стати членом НАТО / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ухвалив рішення про членство України та Грузії, але при цьому не встановлював терміни.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю в газеті La Repubblica.

"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи в модернізації збройних сил за нашими стандартами. У 2008 році ми вирішили, що Україна і Грузія стануть членами [НАТО], але ми не встановлювали, коли саме", - сказав Столтенберг.

Зазначимо, 12 січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що вступ України в НАТО зараз не обговорюється в Альянсі.

Як повідомляв Главред, на початку січня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україну та Грузію час прийняти в Альянс і дати гарантії захисту союзників. Расмуссен додав, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО.

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Переговори США та Росії

У середині грудня Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

10 січня відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.

Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі.

Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть лише в разі дзеркальних поступок з боку Росії.