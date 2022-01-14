УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

14 січня 2022, 10:34

У 2008 році Альянс вирішив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але при цьому терміни не було встановлено, заявив генсек Єнс Столтенберг.

Столтенберг
Єнс Столтенберг прокоментував шанси України стати членом НАТО / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ухвалив рішення про членство України та Грузії, але при цьому не встановлював терміни.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю в газеті La Repubblica.

"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи в модернізації збройних сил за нашими стандартами. У 2008 році ми вирішили, що Україна і Грузія стануть членами [НАТО], але ми не встановлювали, коли саме", - сказав Столтенберг.

Зазначимо, 12 січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що вступ України в НАТО зараз не обговорюється в Альянсі.

Як повідомляв Главред, на початку січня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україну та Грузію час прийняти в Альянс і дати гарантії захисту союзників. Расмуссен додав, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО.

Реклама

Переговори США та Росії

У середині грудня Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

10 січня відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.

Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі.

Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть лише в разі дзеркальних поступок з боку Росії.

viber
НАТО Йенс Столтенберг новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіРетроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - гроші У моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіхУ моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіх Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемоніїЄвген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати бідуРетроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду
11:46

Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу

11:39

Посміхався і обіцяв добити: на Черкащині чоловік на очах у дітей жорстоко вбив їхню 24-річну матір

11:28

"Кінець прекрасної епохи, настояний на русофобії": рецензія на фільм Кінгс МенВідео

11:23

Знайшли на горищі з пакетом на голові: знайомі розповіли про вбиту на Закарпатті ГабріеллуВідео

11:11

Лавров звинуватив НАТО в "заманюванні в свої ряди" УкраїнуВідео

Реклама
10:50

Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчанняВідео

10:43

Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахВідео

10:34

У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

10:17

Хакерська атака на держсайти України: у Держспецзв'язку заявили, що витоку даних немає

09:57

Опалення багатоповерхівок дровами та дикі платіжки: що відбувається у скандальних недобудовахВідео

09:52

Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на ВолиніВідео

09:49

"Хочеться або померти, або застрелити їх": жителі Херсона шоковані зростанням тарифів на воду

09:29

Гучний скандал з "тисячею Зеленського": українці масово скаржаться на обман із замовленням книгВідео

09:25

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

09:11

"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

08:42

Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчанняВідео

08:23

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

08:22

Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну

08:15

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

08:00

"Спалимо Конституцію на Хрещатику разом з вами": у РФ погрожують ввести війська в УкраїнуВідео

Реклама
07:19

Потепління та розгул стихії: синоптик розповів про погодні неприємності в УкраїніВідео

07:10

Переворот в Україні та військове вторгнення РФ: у Байдена попередили про небезпечний сценарійВідео

07:05

Може повторити долю Медведчука: астролог передбачив майбутнє Порошенка

07:00

Державне регулювання цін на продукти: як Україна стріляє собі в ногуПогляд

06:40

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атакиВідео

05:40

Це фіаско, Росія!Погляд

05:40

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

05:32

Україна в НАТО та загроза військового вторгнення Росії: експерт розповів, як діятиме МоскваВідео

05:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

04:56

Названо ідеальний напій для чищення кишківника після свят

04:15

Долар пішов у відрив: українцям назвали новий курсВідео

03:58

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

03:58

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

02:51

Катерина Бужинська засвітила пишний бюст в "голому" купальнику

02:16

Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людейВідео

01:52

Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняВідео

01:42

Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика

01:12

Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"

00:51

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

13 січня, четвер
23:55

Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

Реклама
23:39

Нарколог пояснив, чи можна відновити печінку після свят

23:22

Сенат США провалив проект щодо жорстких санкцій проти Північного потоку-2

23:04

Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництваВідео

22:50

Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

22:25

У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусуВідео

22:08

Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримціВідео

21:55

Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуВідео

21:54

Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога

21:26

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

21:18

В якому випадку пальмова олія нешкідлива - відповідь нутриціолога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти