У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

У 2008 році Альянс вирішив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але при цьому терміни не було встановлено, заявив генсек Єнс Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ухвалив рішення про членство України та Грузії, але при цьому не встановлював терміни.
Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю в газеті La Repubblica.
"Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи в модернізації збройних сил за нашими стандартами. У 2008 році ми вирішили, що Україна і Грузія стануть членами [НАТО], але ми не встановлювали, коли саме", - сказав Столтенберг.
Зазначимо, 12 січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що вступ України в НАТО зараз не обговорюється в Альянсі.
Як повідомляв Главред, на початку січня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україну та Грузію час прийняти в Альянс і дати гарантії захисту союзників. Расмуссен додав, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО.
Переговори США та Росії
У середині грудня Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.
10 січня відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.
Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі.
Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть лише в разі дзеркальних поступок з боку Росії.