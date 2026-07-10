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Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

Марія Николишин
10 липня 2026, 08:59
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Аналітики пояснили, чому заяви Трампа на саміті НАТО в Анкарі поставили Кремль у складне становище.
Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь
В РФ занервували через рішення Трампа / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Кремль намагається пом'якшити наслідки заяв Трампа
  • Пєсков применшує рішення США щодо ракет Patriot
  • Москва намагається зберегти простір для переговорів

У Кремлі занервували через позицію США щодо війни в Україні. Зокрема, після заяв президента Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі Москва була змушена терміново змінювати риторику. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль намагається скоригувати свою наративну лінію у відповідь на нещодавнє заперечення адміністрацією Дональда Трампа російської переговорної тактики та визнання успіхів України на полі бою", - йдеться у повідомленні.

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Аналітики підкреслюють, що речник Кремля Дмитро Пєсков спробував мінімізувати значення рішення Трампа надати Києву ліцензію на виробництво ракети-перехоплювача Patriot, заявивши, що Штати нібито завжди надавали Україні військову допомогу.

Він також додав, що у Москві заяви американського президента розглядають як "помилку", а не як ескалацію.

Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова повторила інший теза Кремля - про те, що Вашингтон начебто не зацікавлений сприяти європейській безпеці, а країни Європи готуються до тривалого конфлікту з Росією.

За оцінкою ISW, поява одразу двох різних пояснень свідчить не про єдину стратегію, а про розгубленість Москви.

"Заяви Пєскова та Захарової свідчать, що Москва ще не розробила узгодженої інформаційної відповіді на нещодавні зусилля адміністрації Трампа щодо протидії російським наративам", - переконані аналітики.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що після серпневого саміту США та Росії на Алясці сторони так і не підписали жодної письмової угоди. Це підриває спроби Кремля перетворити це на інструмент тиску під час подальших переговорів.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Високопосадовці США також визнали тактичні й оперативні успіхи України на фронті - попри російські заяви про нібито суцільне просування військ РФ по всій лінії зіткнення.

"Кремль, схоже, намагається применшити останні події, включаючи важливість ліцензійної угоди на Patriot, щоб зберегти двері відкритими для переговорів зі США в надії, що Росія все ще зможе домогтися поступок від України та її партнерів", - підсумували в ISW.

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Вікно для переговорів із Трампом може зникнути

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко заявляв, що розмова Трампа з Зеленським та повідомлення про ліцензію на виробництво ракет для Patriot викликали в Росії хвилю розчарування, але саме цей стан може підштовхнути Кремль до небезпечних кроків.

"Насамперед це зміцнює позиції "партії війни" в Росії, тобто тих, хто виступає проти будь-яких домовленостей із США. Саме вони зараз переконуватимуть Путіна, що від переговорів із Трампом треба відмовитися взагалі", - вважає він.

Експерт наголосив, що саме збереження контакту Москви з Вашингтоном напряму пов'язане з перспективою завершення бойових дій.

Рішення Трампа щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп дозволив Україні виробляти за ліцензією американську зброю, зокрема зенітні ракети-перехоплювачі Patriot. Цей крок став найяскравішим моментом саміту НАТО в Туреччині й різко контрастував із попередньою жорсткою критикою Трампом Володимира Зеленського.

Також Дональд Трамп на саміті НАТО вперше публічно підтримав українські удари по нафтопереробних заводах Росії, але перекинув оцінку цих дій на державного секретаря Марко Рубіо.

Водночас Росія намагається змінити ставлення Дональда Трампа до війни в Україні та схилити його до рішень, вигідних Кремлю. Зокрема, одним із головних аргументів Кремля залишається силовий тиск.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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