Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський

Руслана Заклінська
10 липня 2026, 21:53оновлено 10 липня, 22:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент України розкрив несподівану деталь про ставлення оточення Путіна до війни.
В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський
В оточенні Путіна підтримують мир з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

  • Серед оточення Путіна є люди, які підтримують завершення війни
  • Україна запропонувала кроки для наближення миру
  • Кремль поки не демонструє готовності припинити бойові дії

У найближчому оточенні російського лідера Володимира Путіна є люди, які підтримують намір України завершити війну та розуміють, що миру немає альтернативи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами президента, Україна вже запропонувала власні ініціативи, які можуть наблизити справедливий мир, однак Кремль досі не демонструє готовності припинити бойові дії. Водночас в Росії поглиблюється паливна криза на тлі регулярних ударів українських Сил оборони по військовій та паливній інфраструктурі країни-агресора.

відео дня

"Бензинова криза поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир", - підкреслив він.

Зеленський також заявив, що в Росії поступово зростає усвідомлення наслідків затягування війни та відсутності альтернативи мирному врегулюванню.

"Маємо підтримку не лише серед партнерів у світі, а також серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається, і що мир не має альтернатив", - підкреслив Зеленський.

Як США допомагають з ударами по РФ - пояснення експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів Главреду, що президент США Дональд Трамп позитивно ставиться до ударів України по цілях у глибині території Росії, оскільки вважає, що такі дії можуть сприяти завершенню війни. Йдеться не лише про дозвіл Україні завдавати ударів по РФ, а й про допомогу з боку Вашингтона.

"Ми вже давно діємо без дозволів. Ми раніше залежали від американських дозволів, тому що США безкоштовно надавали нам зброю. Тепер вони її не надають - ми купуємо її. Тому ми не маємо зобов'язань та обмежень, де, як і яким чином використовувати придбане американське озброєння", - пояснив експерт.

На думку Фесенка, допомога США полягає передусім у наданні супутникової розвідувальної інформації, тобто координат цілей і даних, які допомагають прокладати маршрути в обхід російських систем ППО.

Удари України по Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районах Керчі, Саків та Євпаторії. За даними моніторингових каналів, під ударом опинилася електропідстанція "Майнаки" в Євпаторії.

Також співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що Україна восени 2026 року планує розпочати льотні випробування власної балістичної ракети, зокрема по цілях на території Росії. Першими цілями можуть стати добре захищені військові об'єкти РФ та Москва.

Президент Володимир Зеленський повідомив про створення у складі ЗСУ Командування далекобійного впливу, яке координуватиме всі ресурси для ударів по військовому потенціалу РФ. Також він підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вгатила ракетами по порту в Одеській області: є жертва

РФ вгатила ракетами по порту в Одеській області: є жертва

23:27Україна
Атаки ЗСУ позбавили РФ третини бензину, виробництво покриває 65% попиту — Reuters

Атаки ЗСУ позбавили РФ третини бензину, виробництво покриває 65% попиту — Reuters

22:52Економіка
Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

22:02Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

Українців закликають обов'язково мати вдома господарське мило: у чому причина

Українців закликають обов'язково мати вдома господарське мило: у чому причина

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка в офісі за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка в офісі за 23 с

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

Останні новини

00:00

Дизайнер назвав поєднання кольорів, які виглядають дорого

10 липня, п'ятниця
23:51

Застарілий жир зникне за хвилини: простий спосіб здивує навіть досвідчених господиньВідео

23:27

РФ вгатила ракетами по порту в Одеській області: є жертва

23:05

Зрадниця Соломко не пошкодувала слів подяки на адресу росіян

22:52

Атаки ЗСУ позбавили РФ третини бензину, виробництво покриває 65% попиту — Reuters

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
22:44

Удача посміхнеться трьом знакам зодіаку: астролог назвала щасливчиків липня

22:44

Секрет шеф-кухарів: для чого насправді додають цукор під час смаження риби

22:17

Кондиціонер більше не потрібен: як швидко охолодити спальню перед сномВідео

22:09

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Реклама
22:02

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

21:53

В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський

21:21

Вічно молоді: три знаки зодіаку, які майже не змінюються з роками

21:04

Тенденція на дітей: найбагатші чоловіки світу зважилися на дивний крок

21:02

Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ: у Сенаті зробили заявуВідео

20:52

Чорна смуга в житті: як за декількома ознаками зрозуміти, що вас зглазили

20:45

У ЗСУ створили командування далекобійного впливу на РФ: Зеленський розкрив деталі

20:32

Українці отримали прізвища раніше за французів: звідки вони взялисяВідео

20:00

Куди зник колорадський жук: диво, аномалія чи перемога нових технологій

19:52

У Краматорську багато поранених і загиблих: РФ скинула бомби на житлові кварталиФото

19:35

Кухарі розкрили секрет соковитих котлет: який інгредієнт додати у фарш

Реклама
19:28

Ріанну запідозрили у вагітності двійнятами: що відомо

19:10

Чому вибори в РФ стануть випробуванням для Кремля: Накі назвав проблему ПутінаПогляд

19:04

Йодована сіль для консервації: чи можна її використовувати замість кам'яної

18:55

Успіхи ЗСУ у війні з РФ змінили погляд Трампа: Фесенко про зустріч президентів

18:45

Реактивний "Шахед" вдарив по Кривому Рогу: спалахнула масштабна пожежа

18:30

Унітаз засяє як новий: дешевий замінник відбілювача здивував досвідчених господиньВідео

18:29

Народні прикмети 11 липня: що віщують погода, бджоли та нічні Стожари

18:09

Танкери, суховантаж і пором горять в морі: скільки кораблів уразили СБС

17:54

Не в холодильнику: де зберігати помідори, щоб вони якомога довше не псувалися

17:50

Три місяці народження мають рідкісний дар: їхня аура змінює життя людей

17:42

Чому гниє кавун на грядці: три причини та швидкі способи порятунку

17:40

Помідори не почорніють: городниця поділилася народними засобами від фітофториВідео

17:37

У КМДА повідомили, коли планують запровадити нові тарифи на проїзд у Києві

16:51

Patriot в Україні: через скільки років можуть зробити перші перехоплювачі

16:50

Удача 11 липня буде не у всіх — астрологи назвали п'ять китайських знаків

16:42

Плями від жорсткої води зникають без зусиль: метод із TikTok вразив господиньВідео

16:39

РФ вдарила по центру Запоріжжя: є руйнування та багато поранених, людей евакуюютьФото

16:38

"На яхті": Мартиновська знайшла роботу за кордоном після гучного скандалу

16:32

Готують тисячі "Бандеролей": "Флеш" попередив про новий план РФ

16:17

Вишня у власному соку без стерилізації — секрет ідеальної випічки взимку

Реклама
15:49

Долар і євро раптово подешевшали після злету - новий курс валют на 13 липня

15:45

Одяг може додати 10 зайвих років: яких речей потрібно уникатиВідео

15:44

Помилки у квашенні огірків: слиз і м'якість плодів — справа не в рецепті

15:35

Заглядають у двори: маленьке село в Карпатах страждає від натовпу туристівВідео

15:32

Українців закликають обов'язково мати вдома господарське мило: у чому причина

15:25

До Дня поцілунків: ТЕТ покаже особливий випуск "Караоке на майдані" з подарунками для глядачів

15:25

Поет-"шістдесятник" і борець за свободу: хто такий Василь Стус

15:19

Білорусь будує військову інфраструктуру біля двох областей України: чи є загроза

15:13

Тисячі людей мають виїхати: в одній з областей оголосили евакуацію

14:45

Гороскоп Таро на завтра, 11 липня: Тельцям — насолоджуватися, Ракам — не тиснути

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти