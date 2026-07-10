В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський

Президент України розкрив несподівану деталь про ставлення оточення Путіна до війни.

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В оточенні Путіна підтримують мир з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

Серед оточення Путіна є люди, які підтримують завершення війни

Україна запропонувала кроки для наближення миру

Кремль поки не демонструє готовності припинити бойові дії

У найближчому оточенні російського лідера Володимира Путіна є люди, які підтримують намір України завершити війну та розуміють, що миру немає альтернативи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами президента, Україна вже запропонувала власні ініціативи, які можуть наблизити справедливий мир, однак Кремль досі не демонструє готовності припинити бойові дії. Водночас в Росії поглиблюється паливна криза на тлі регулярних ударів українських Сил оборони по військовій та паливній інфраструктурі країни-агресора.

відео дня

"Бензинова криза поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир", - підкреслив він.

Зеленський також заявив, що в Росії поступово зростає усвідомлення наслідків затягування війни та відсутності альтернативи мирному врегулюванню.

"Маємо підтримку не лише серед партнерів у світі, а також серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається, і що мир не має альтернатив", - підкреслив Зеленський.

Як США допомагають з ударами по РФ - пояснення експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів Главреду, що президент США Дональд Трамп позитивно ставиться до ударів України по цілях у глибині території Росії, оскільки вважає, що такі дії можуть сприяти завершенню війни. Йдеться не лише про дозвіл Україні завдавати ударів по РФ, а й про допомогу з боку Вашингтона.

"Ми вже давно діємо без дозволів. Ми раніше залежали від американських дозволів, тому що США безкоштовно надавали нам зброю. Тепер вони її не надають - ми купуємо її. Тому ми не маємо зобов'язань та обмежень, де, як і яким чином використовувати придбане американське озброєння", - пояснив експерт.

На думку Фесенка, допомога США полягає передусім у наданні супутникової розвідувальної інформації, тобто координат цілей і даних, які допомагають прокладати маршрути в обхід російських систем ППО.

Удари України по Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районах Керчі, Саків та Євпаторії. За даними моніторингових каналів, під ударом опинилася електропідстанція "Майнаки" в Євпаторії.

Також співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що Україна восени 2026 року планує розпочати льотні випробування власної балістичної ракети, зокрема по цілях на території Росії. Першими цілями можуть стати добре захищені військові об'єкти РФ та Москва.

Президент Володимир Зеленський повідомив про створення у складі ЗСУ Командування далекобійного впливу, яке координуватиме всі ресурси для ударів по військовому потенціалу РФ. Також він підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування.

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Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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