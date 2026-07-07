Зеленський зробив несподіване зізнання перед зустріччю з Трампом: що сказав

Для України дуже важливо організувати майбутню зустріч, наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський розповів про підготовку до зустрічі з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Трампом

Для України дуже важлива організація майбутньої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Перед президентом Трампом настрій завжди має бути бойовим", – сказав Зеленський журналістам на полях саміту НАТО у вівторок. Про це повідомляють Новини.Live.

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За словами глави держави, для України дуже важлива організація майбутньої зустрічі, над якою триває робота.

Що передувало

Раніше Зеленський анонсував переговори з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі щодо питання зміцнення протиповітряної оборони України. Зустріч запланована на 8 липня.

Трамп про можливу зустріч Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести особисті переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп заявив, що вважає прямий діалог між лідерами двох країн потенційно корисним. На його думку, така зустріч може сприяти пошуку шляхів врегулювання російсько-українського конфлікту, а сама ідея проведення таких переговорів заслуговує на увагу.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть зустріч під час саміту НАТО.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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