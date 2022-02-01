Зеленський оголосив прорив у діалозі щодо Донбасу і очікує на рішення про зустріч лідерів "Нормандії"

Є надія, що у Німеччині буде узгоджено зустріч лідерів нормандського формату - Зеленський / Фото president.gov.ua

Україна, Росія, Франція та Німеччина на консультаціях радників лідерів нормандського формату вперше з 2019 року погодили спільну підсумкову заяву. Підтримка з боку міжнародного співтовариства допомогла розблокувати "Нормандію", з'явилася готовність до діалогу і надія на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Найближчими днями має бути узгоджена дата наступної зустрічі радників лідерів країн нормандського формату у Берліні. Є надія, що учасники перемовин домовляться про зустріч лідерів нормандської четвірки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу у Верховній Раді у вівторок, 1 лютого, гарант розповів про те, що минулого тижня він провів численні перемовини на міжнародному рівні. Світ продемонстрував підтримку української держави.

читайте також"Особливий статус" Донбасу і "формула Штайнмаєра": у ТКГ пояснили ситуацію щодо консультацій з "ЛДНР"За його словами, завдяки єдності вдалося активувати перемовини в нормандському форматі, що дало надію на мирне врегулювання збройної конфронтації на Донбасі. Вперше за 3 роки Київ, Москва, Париж та Берлін погодили спільну заяву за підсумками перемовин радників лідерів нормандського формату.

"Єдність розблокувала нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року всі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що наразі йде робота над організацією дати наступної зустрічі радників у нормандському форматі, яка відбудеться у Берліні. Президент сподівається на домовленості, що передбачають зустріч лідерів країн "Нормандії".

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"Ми активно працюємо, щоб найближчими днями узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість з приводу зустрічі лідерів нормандської четвірки", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зустріч радників лідерів нормандського формату щодо Донбасу

У Парижі 26 січня відбулася зустріч радників лідерів країн нормандського формату щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Офіційний Київ на консультаціях представив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Делегацію Москви очолив Дмитро Козак - заступник глави Адміністрації президента РФ.

Єрмак зробив заяву про те, що учасники дискусії провели аудит Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, і висловили намір продовжувати роботу, спрямовану на вирішення протиріч щодо реалізації Мінська.

Глава ОП уточнив, що представники Києва, Москви, Парижа та Берліна також погодили фінальну заяву дискусії.

"Відбулася дуже змістовна, непроста розмова,"аудит" того, що ми маємо на сьогодні, "аудит" виконання, як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року. Було погоджено комюніке фінальне", - сказав Єрмак.

Представник Москви Дмитро Козак сказав, що сторони домовилися про дотримання перемир'я на Донбасі і мають намір провести нову зустріч у Берліні вже з а 2 тижні. У столиці ФРН обговорюватимуться проблеми реалізації "Мінська".

Перед самою зустріччю керівник Офісу президента Андрій Єрмак ще раз підкреслив, що Україна не збирається вести прямих перемовин з "ЛДНР", оскільки такий формат дискусії не відповідає інтересам Києва.