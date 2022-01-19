У Росії хочуть визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними: слово за Держдумою і Путіним

Російські депутати звернулися до Володимира Путіна / Reuters

У Держдуму Росії внесли проект постанови про визнання "ЛНР" і "ДНР". Депутати від КПРФ звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність республік".

Згідно з текстом звернення, визнання "ЛДНР" "створить підстави для забезпечення гарантій безпеки і захисту їх народів від зовнішніх загроз і реалізації політики геноциду щодо жителів республік".

У Держдуму РФ внесли проект звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання " ДНР " і "ЛНР" / sozd.duma.gov.ru

Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає два варіанти щодо подальших переговорів щодо Донбасу. Йдеться про участь у процесі США і діалозі з російським главою держави Володимиром Путіним. Прямі переговори президентів підтримують і на Заході.

Також в ЄС висловили побоювання, що окупований Донбас приєднається до РФ. Регіони, які контролюються російськими бойовиками" ДНР "і" ЛНР", стають все ближче до Росії. Тому існує ризик поступового практичного приєднання захоплених районів до Російської держави.