Крок Росії щодо Донбасу - вихід з Мінських угод: Кулеба пояснив ситуацію з визнанням "ЛДНР"

Визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" означатиме її вихід з "Мінська" - Кулеба / УНІАН

Рішення Ради Державної Думи Росії про розгляд звернення до президента Володимира Путіна щодо визнання анклавів "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі в якості "незалежних держав" є великою грою, спрямованою на дестабілізацію ситуації. Київ наразі не бачить намірів щодо прийняття Москвою такого рішення, однак якщо воно з'явиться, це означатиме вихід російської сторони з Мінських угод. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі програми Свобода слова на ICTV він сказав про те, що ініціатива КПРФ щодо "ЛДНР" на захоплених російськими незаконними збройними формуваннями окремих районах Донецької та Луганської областей внесена з метою негативного впливу на Мінські угоди.читайте такожВизнання Москвою "ЛДНР" та ліквідація Мінських угод: у Росії пояснили ініціативу щодо Донбасу

"Що стосується цього проекту з ініціативи комуністів. Це шпилька в Мінські домовленості... З аналізу інформації, яку ми маємо, ця ініціатива внесена з метою розхитування", - зазначив глава МЗС.

Також він додав, що Київ наразі не фіксує намірів Москви визнати "ЛДНР". Якщо російська сторона піде на такий сценарій, то це означатиме її юридичний вихід з "Мінська".

"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Якщо це буде ухвалено, то це буде де-юре вихід з Мінських домовленостей", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Плани у РФ щодо визнання "ЛДНР" на Донбасі

Депутати Держдуми Росії від Комуністичної партії (КПРФ) внесли до російського парламенту проект звернення до Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР". У документі йдеться про те, що парламентарі просять главу РФ визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав. Крім того, вони закликають Путіна провести перемовини з керівниками "ЛДНР" для забезпечення правої основи з метою подальшої співпраці.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін не знає про документ. Однак, за його словами, спочатку має відбутися голосування, за підсумками якого буде відомо, чи підтримають у Кремлі ініціативу.

На брифінгу стосовно підсумків пермовин щодо безпеки глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Москва наразі не збирається визнавати "ЛДНР". Як стверджує російський дипломат, "ЛДНР" нібито самі відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" в обмін на підписання Мінських угод.

24 січня в КПРФ заявили, що Рада Держдуми Росії розгляне проект звернення до Путіна про визнання Москвою "ЛДНР" вже в лютому.

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