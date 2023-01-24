Уряд погодив відставки п'яти губернаторів і чотирьох заступників міністрів - міністр Кабміну

Український уряд погодив ряд відставок високопоставлених чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчинов.
За його словами, в Кабміні прийняли нижченаведені кадрові рішення.
Були звільнені:
- В'ячеслав Шаповалов - заступник міністра оборони України;
- Іван Лукеря - заступник міністра розвитку громад та територій України;
- В'ячеслав Негода - заступник міністра розвитку громад і територій України;
- Віталій Музиченко - заступник міністра соціальної політики України.
Крім того, Кабмін підтримав проекти указів президента України Володимира Зеленського про звільнення:
- Валентина Резніченко - з посади голови Дніпропетровської ОВА;
- Олександра Стара - з посади голови Запорізької ОВА;
- Олексія Кулеби - з посади голови Київської ОВА;
- Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА;
- Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОВА.
Відставки у вищих ешелонах української влади
У мережі напередодні з'явилася інформація про те, що заява про звільнення з посади написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На його посаду нібито планують призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу. Також стверджувалося, що у відставку подадуть і голови ОВА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей України.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив інформацію про кадрові зміни. І також анонсував нові відставки.
Вранці 24 січня указ про відставку Кирила Тимошенко був опублікований на сайті президента.
Інші новини:
- "Перемога України не є гарантованою": Арестович ошелешив новою заявою
- Міністр оборони Німеччини заборонила підраховувати танки: ситуація зрушила з мертвої точки
- "Наступні місяці будуть дуже критичними": РФ піде у великий наступ-Міноборони Естонії