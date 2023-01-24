Як каже міністр Кабміну Олег Немчінов, в українському уряді прийняли цілий ряд важливих кадрових рішень.

Уряд погодив відставки п'яти губернаторів і чотирьох заступників міністрів - міністр Кабміну / коллаж фото УНІАН

Український уряд погодив ряд відставок високопоставлених чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчинов.

За його словами, в Кабміні прийняли нижченаведені кадрові рішення.

Були звільнені:

В'ячеслав Шаповалов - заступник міністра оборони України;

Іван Лукеря - заступник міністра розвитку громад та територій України;

В'ячеслав Негода - заступник міністра розвитку громад і територій України;

Віталій Музиченко - заступник міністра соціальної політики України.

Крім того, Кабмін підтримав проекти указів президента України Володимира Зеленського про звільнення:

Валентина Резніченко - з посади голови Дніпропетровської ОВА;

Олександра Стара - з посади голови Запорізької ОВА;

Олексія Кулеби - з посади голови Київської ОВА;

Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА;

Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОВА.

Відставки у вищих ешелонах української влади

У мережі напередодні з'явилася інформація про те, що заява про звільнення з посади написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На його посаду нібито планують призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу. Також стверджувалося, що у відставку подадуть і голови ОВА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив інформацію про кадрові зміни. І також анонсував нові відставки.

Вранці 24 січня указ про відставку Кирила Тимошенко був опублікований на сайті президента.

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