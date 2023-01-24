Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП: указ про його відхід опублікований на сайті Зеленського

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив факт відходу у відставку. Незабаром на офіційному сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Кирило Тимошенко підтвердив свою відставку з ОП / Колаж фото УНІАН

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив факт своєї відставки. Відповідне фото із заявою на ім'я Володимира Зеленського в руках він опублікував на своєму Telegram-каналі.

"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожен день і кожну хвилину. Дякую кожному керівнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви справді круті. Ви справжні воїни світла!", - написав Тимошенко.

Пізніше на офіційному сайті президента України був опублікований відповідний указ.

"Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою", − йдеться в тексті.

Відставки у вищих ешелонах української влади

У Мережі напередодні з'явилася інформація про те, що заяву про звільнення з посади написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На його посаду нібито планують призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу.

Також стверджується, що у відставку подадуть і голови ОВА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив інформацію про кадрові зміни. І також анонсував нові відставки.

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