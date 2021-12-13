Зеленський у відриві від Порошенка - новий президентський рейтинг

Володимир Зеленський / Reuters

Український президент Володимир Зеленський як і раніше очолює президентський рейтинг. Про це говорять результати опитування, який був проведений Київським міжнародним інститутом соціології.

На майбутніх виборах керівника держави Володимира Зеленського готові підтримати 27,1% українців, які збираються брати участь у голосуванні і визначилися з вибором.

Друге місце займає попередник Зеленського на посаді президента, а нині нардеп і лідер партії "Європейської солідарності" Петро Порошенко, у якого 19,7%.

Слідом йдуть лідер партії "Батьківщина" і нардеп Юлія Тимошенко (11,3%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (7,7%), співголова політсили "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко (6,6%), лідер партії "Наші" Євген Мураєв (6,5%), колишній спікер українського парламенту і нардеп Дмитро Разумков (6,3%) і колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (5,1%).

Рейтинг інших політиків не перевищує менше 5%.

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Нагадаємо, згідно з попереднім опитування КМІС, у жовтні чинний глава держави Володимир Зеленський зберігав лідерські позиції в рейтингу можливих кандидатів у президенти України, але порівняно з весною-літом його підтримка знизилася.

Якби вибори президента відбулися в середині жовтня, то за Зеленського проголосували б 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Соцопитування, проведене Центром Разумкова в кінці жовтня 2021 показав, що Зеленський з 31,6% голосів лідирує і серед кандидатів на посаду президента України, за яких українці не голосуватимуть за жодних обставин. На другому місці антирейтингу розташувався Петро Порошенко (31,6%), на третьому - Віктор Медведчук (24,7%).

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