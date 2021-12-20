Слуга народу Зеленського пішла у відрив, Євросолідарність - друга: оприлюднено свіжий рейтинг партій

Замикає лідируючу трійку Батьківщина Юлії Тимошенко.
У разі дострокових виборів до Верховної Ради партію Слуга народу президента Володимира Зеленського готові підтримати 19,1% українців. За Європейську солідарність Петра Порошенка мають намір проголосувати 13,5% респондентів. Батьківщину Юлії Тимошенко підтримують 11,2% українців. За ОПЗЖ готові голосувати 10,5% респондентів. До першої п'ятірки потрапила і партія Сила і честь Ігоря Смешка – 7,3%. Такі дані опублікувала соціологічна група Рейтинг.
Згідно з результатами дослідження соціологів, яке проводилося в період з 14 по 16 грудня, в рейтингу політичних сил продовжує лідирувати партія президента Володимира Зеленського Слуга народу (19,1%).
читайте такожЗеленський у відриві від Порошенка - новий президентський рейтингДруге місце у Європейської солідарності - партії Петра Порошенка (13,5%). Третьою йде Батьківщина Юлії Тимошенко (11,2%).
Опозиційна платформа - за життя набирає 10,5% підтримки. У першій п'ятірці також опинилася Сила і честь Ігоря Смешка – 7,3%.
Також 5% виборчий бар'єр долають партія Дмитра Разумкова Розумна політика – 6,2%, Українська стратегія Гройсмана – 6% і партія Наші Євгена Мураєва – 5,6%.
Які партії потрапляють у Раду
- Слуга народу – 19,1%
- Європейська солідарність – 13,5%
- Батьківщина – 11,2%
- ОПЗЖ – 10,5%
- Сила і честь – 7,3%
- Розумна політика – 6,2%,
- Українська стратегія Гройсмана – 6%,
- Наші – 5,6%.
Решта партій до Верховної Ради не потрапляють.
Соціологічне опитування було проведено в період з 14 по 16 грудня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Дослідження проводилося методом телефонного інтерв'ю у всіх областях України, крім захоплених АР Криму та окремих районів Донбасу. Похибка не вище 2,2%.
Опитування Центру Соціс
За даними дослідження центру Соціс, що проводилося з 11 по 16 грудня, в новому рейтингу політичних партій лідирує Європейська Солідарність Петра Порошенка, за яку готові проголосувати 12,3% респонденти. Трохи відстає Слуга народу президента Зеленського – 12,2%. У трійці і Батьківщина Юлії Тимошенко - політсилу підтримують 8,3% українців.
У Раду потрапляють ОПЗЖ (7,8%) і Розумна політика Дмитра Разумкова (5,5%). Інші партії, згідно з дослідженням, не долають 5% бар'єр.
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