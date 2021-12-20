Партія Порошенка обігнала Слугу народу: названо 5 партій, які потрапляють до Верховної Ради

Партія Порошенка обійшла Слугу народу Зеленського на 0,2% - Соціс / УНІАН

Партію Петра Порошенка Європейська солідарність готові підтримати 12,3% українців. На другому місці йде партія президента Володимира Зеленського Слуга народу, за яку готові проголосувати 12,1%. Замикає трійку Батьківщина Юлії Тимошенко - політичну силу можуть підтримати 8,3% респондентів. Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру Соціс.

Згідно з даними соціологів, до Верховної Ради потрапляють 5 політсил. Партія Порошенка (12,3%) незначно випереджає Слугу народу (12,1%). Далі йде Батьківщина Юлії Тимошенко (8,3%), ОПЗЖ (7,8%) і партія Розумна політика Дмитра Разумкова (5,5%). Опитування проводилося в період з 11 по 16 грудня.

Які партії проходять до Верховної Ради

Європейська солідарність – 12,3%

Слуга народу - 12,1%

Батьківщина – 8,3%

ОПЗЖ – 7,8%

Розумна політика – 5,5%

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Решта партій не набирають 5% підтримки виборців. Серед них ВО Свобода – 3,6%, Наші – 3,6% і Українська стратегія Гройсмана – 3,5%.

Нагадаємо, за даними опитування групи Рейтинг, який проводився на початку грудня, за Слугу народу готові були проголосувати 18% українців. Європейську солідарність підтримували 13,7%. ОПЗЖ і Батьківщину - по 11,4% респондентів. Партію Разумкова Розумна політика підтримали 7,5% респондентів, Українську стратегію Гройсмана – 6,2%. Силу і Честь – 6%, А партію наші – 5,2%.

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