Партія Порошенка обігнала Слугу народу: названо 5 партій, які потрапляють до Верховної Ради

Якби вибори в Раду відбулися найближчим часом, до українського парламенту потрапили б 5 політичних сил.
Партію Петра Порошенка Європейська солідарність готові підтримати 12,3% українців. На другому місці йде партія президента Володимира Зеленського Слуга народу, за яку готові проголосувати 12,1%. Замикає трійку Батьківщина Юлії Тимошенко - політичну силу можуть підтримати 8,3% респондентів. Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру Соціс.
Згідно з даними соціологів, до Верховної Ради потрапляють 5 політсил. Партія Порошенка (12,3%) незначно випереджає Слугу народу (12,1%). Далі йде Батьківщина Юлії Тимошенко (8,3%), ОПЗЖ (7,8%) і партія Розумна політика Дмитра Разумкова (5,5%). Опитування проводилося в період з 11 по 16 грудня.
Які партії проходять до Верховної Ради
- Європейська солідарність – 12,3%
- Слуга народу - 12,1%
- Батьківщина – 8,3%
- ОПЗЖ – 7,8%
- Розумна політика – 5,5%
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Решта партій не набирають 5% підтримки виборців. Серед них ВО Свобода – 3,6%, Наші – 3,6% і Українська стратегія Гройсмана – 3,5%.
Нагадаємо, за даними опитування групи Рейтинг, який проводився на початку грудня, за Слугу народу готові були проголосувати 18% українців. Європейську солідарність підтримували 13,7%. ОПЗЖ і Батьківщину - по 11,4% респондентів. Партію Разумкова Розумна політика підтримали 7,5% респондентів, Українську стратегію Гройсмана – 6,2%. Силу і Честь – 6%, А партію наші – 5,2%.
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