За партією Зеленського крадеться партія Порошенка: Новий парламентський рейтинг

За партією Зеленського крадеться партія Порошенка / УНІАН

Партія "Слуга народу" (політсила президента Володимира Зеленського) очолює парламентський рейтинг популярності. Це можна зрозуміти з опублікованих результатів нового опитування, яке провели співробітники соціологічної групи "Рейтинг".

"Слугу народу" на парламентських виборах готові підтримати 18% українців, які планують голосувати і вже визначилися з вибором.

Слідом за лідером йдуть "Європейська солідарність "(13,9%), "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%) і "Батьківщина" (10,1%).

Крім того, до парламенту пройшла б Нова політсила колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "розумна політика" (7,9%), партії "Сила і честь" (6,4%), партія "Наші" (5,5%), А також "Українська стратегія Гройсмана" (5%).

Рейтинг інших партій нижче 5%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу" - 15% всіх опитаних.

Так, згідно з даними опитування Центру Разумкова, на другому місці розташувалася "Європейська солідарність", за яку готові віддати свої голоси 12,4% всіх респондентів."Опозиційна платформа - За життя" - 7,5%,