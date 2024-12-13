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Чи поїде Путін домовлятися із Зеленським про мир - несподіваний прогноз

Сергій Кущ
13 грудня 2024, 23:37
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Політолог Ігор Рейтерович пояснив, як можуть розпочатися переговори.
Чи поїде Путін домовлятися із Зеленським про мир - несподіваний прогноз
Чи поїде Путін домовлятися із Зеленським про мир / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із Facebook

У матеріалі:

  • Чому Путін не ризикне летіти до США
  • Спочатку за столом переговорів, найімовірніше, опиняться не президенти України та РФ

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи наважиться на особисті переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Політолог Ігор Рейтерович в інтерв'ю "24 каналу", що зустріч президентів у США віч-на-віч малоймовірна, пише Главред.

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Найімовірніше, якщо такі переговори відбудуться, у них братимуть участь представники сторін конфлікту, але не лідери країн.

"Я переконаний, що Путін просто може побоятися туди летіти, оскільки він відвертий боягуз. З одного боку, для нього було б приємно приїхати до Сполучених Штатів, але він погодиться поїхати тільки, якщо будуть умови, які його влаштують", - вважає Рейтерович.

Водночас експерт зазначив, що такі умови Сполучені Штати Путіну не запропонують. Тому спочатку за столом переговорів, найімовірніше, опиняться не президенти України та РФ, а їхні представники, які почнуть обговорювати умови перемир'я.

"Я не уявляю, що ми побачимо підписання якогось документа Зеленським і Путіним. З великою ймовірністю, це будуть робити зовсім інші люди. Також враховуємо, що це не мирний договір, який визнається двома сторонами. Зрозуміло, що поки Україна не поверне свої території, то ніякої такої угоди бути не може", - додав політолог.

План перемоги України
План перемоги України / Інфографіка: Главред

Мирні переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі Україна не готова до переговорів з країною-агресором Росією щодо завершення війни в контексті сильних переговорних позицій. За його словами, нашій державі не вистачає озброєння. Також нам потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні якнайшвидше, але важливо зробити це так, щоб уникнути можливості її повторення в майбутньому.

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися вже цієї зими. З такою заявою виступив у вівторок, 10 грудня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори. Однак вони можуть затягнутися. У кращому разі - на кілька тижнів, місяців, а в гіршому - розтягнутися на весь рік.

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Хто такий Ігор Рейтерович

Ігор В'ячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1999 - 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 - 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року - доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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