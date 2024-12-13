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"Про це говорять усі": Орбан похвалився, що "відкрив двері" до переговорів України та РФ

Руслана Заклінська
13 грудня 2024, 16:24
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Орбан стверджує, що пів року тому європейські політики не обговорювали мир, але зараз це питання стало актуальним саме завдяки Угорщині.
'Про це говорять усі': Орбан похвалився, що 'відкрив двері' до переговорів України та РФ
Орбан заявив, що проклав доріжку до мирних переговорів України та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Орбан вважає, що Угорщина "відкрила двері" для змістовних переговорів
  • Можливість мирних переговорів України та РФ нібито є "найбільшим досягненням угорського головування в ЄС"

За останні пів року тема миру набула більшого значення в європейських дискусіях. Угорщина нібито відіграла ключову роль у зміні риторики Європейського Союзу щодо мирного врегулювання війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X (Twitter).

Політик стверджує, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На думку Орбана, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.

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"Півроку тому про мир ніхто й чути не хотів, тепер про це говорять усі. Ми відкрили двері, і тепер можна починати змістовні переговори", - заявив угорський прем'єр.

Орбан вважає, що дискусії про мирні переговори України та РФ є "найбільшим досягненням угорського головування в ЄС".

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Позиція Орбана щодо війни в Україні - останні новини

Зазначимо, що Угорщина неодноразово висловлювала критичні зауваження щодо підходу ЄС до підтримки України, закликаючи до активнішого пошуку дипломатичних шляхів завершення війни та зменшення допомоги Києву.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що рішення щодо війни в Україні мають ухвалювати лише українці, адже Україна є суверенною державою. Угорщина не вказує, що робити, але готова допомогти "по-сусідськи".

Водночас Орбан підкреслив, що його мета — убезпечити Угорщину від наслідків війни, створюючи промирний міжнародний клімат.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним після зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Орбан вкотре заявив про готовність сприяти політико-дипломатичному врегулюванню війни, а Путін, у свою чергу, звинуватив Київ у "деструктивній позиції", яка нібито блокує можливість миру.

Як повідомляв Главред, нещодавно Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" та масштабного обміну полоненими з Росією. Натомість радник президента України Дмитро Литвин наголосив, що Угорщина не узгоджувала свої дії з Україною, а контакти щодо обміну полоненими вже ведуться на офіційному рівні.

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"Мирний план" Віктора Орбана

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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війна в Україні Віктор Орбан війна Росії та України мирні переговори з Росією
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