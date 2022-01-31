Будапештський меморандум і санкції проти оточення Путіна: Лондон загрожує ударом по РФ через Україну

У Британії закликали Росію повернутися до виконання Будапештського меморандуму / МЗС України

Офіційний Лондон готовий запустити "найжорсткіші" санкції щодо Росії у тому випадку, якщо Москва зважиться на нову військову операцію проти України. Обмеження можуть бути застосовані щодо російських олігархів і оточення президента Володимира Путіна. Вихід для Москви із ситуації - деескалація, припинення агресії, початок діалогу і виконання Будапештського меморандуму. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас.

Під час своєї заяви вона сказала про те, що Британія готує новий закон, що передбачає посилення санкцій проти Росії у разі її нового військового вторгнення на територію України.

читайте такожСанкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по РосіїЯкщо раніше санкції впроваджувалися щодо тих осіб, які були пов'язані з дестабілізацією України, відтепер обмеження можуть застосовуватися до ще більш широкого кола наближених до Кремля фізичних та юридичних осіб.

"Незалежно від того, чи підтримуєте ви агресивні дії Росії проти України або маєте більш широке значення для Кремля, у нас буде право накласти на вас санкції. Нічого не вийде, і ховатися буде ніде. Це стане найжорсткішим режимом санкцій проти Росії, який у нас коли-небудь був, і ознаменує найбільшу зміну в нашому підході з моменту виходу з Європейського Союзу", - сказала Трас.

Також вона додала, що Лондон, таким чином, посилає Росії сигнал про єдиний вихід із ситуації у вигляді деескалації, припинення агресії і перехід до змістовного перемовного процесу. Москва повинна почати дотримуватися таких договорів, як Будапештський меморандум, в рамках якого вона зобов'язалася підтримувати територіальну цілісність української держави.

Реклама

"Це означає дотримання угод, які Росія добровільно підписала, таких як Будапештський меморандум про гарантії безпеки 1994 року, у якому вона погодилася підтримувати територіальну цілісність України", - підкреслила Трас.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації Джо Байдена раніше заявили про те, що розвідка США дізналася про можливу підготовку провокації РФ на Донбасі у вигляді нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". На думку американців, це може стати приводом для повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Американські журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували матеріал, у якому йшлося про понад 127 тисяч російських військ неподалік від українських кордонів. Оборонне відомство припустило ймовірність ракетних ударів РФ по об'єктах стратегічної важливості.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що війська РФ біля кордонів України дислокуються через нібито напружену ситуацію в регіоні і дії НАТО. У Москві вважають свої маневри "запобіжними заходами".

Господар Білого дому Джо Байден попередив президента РФ Володимира Путіна про те, що на Москву очікують небувалі санкції у разі нападу на Україну. Американський глава держави попереджав про заборону російським банкам на роботу з доларом.

У Кремлі сказали, що риторика Штатів про нові санкції проти РФ нібито може призвести до спроби Києва силою звільнити окуповані райони Донбасу.

Глава Міноборони Олексій Резніков казав, що неподалік від кордонів України налічується близько 130 тисяч російських військових з технікою. Втім, за його словами, ознак небезпеки інтервенції наразі немає, а обстановка нагнітається ЗМІ.