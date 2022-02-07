Макрон хоче стати героєм, який врятував Україну від вторгнення РФ - Рolitico

Макрон зустрінеться з Путіним 7 лютого / Reuters

Видання Politiсo угледіло в майбутньому візиті президента Франції Еммануеля Макрона до Москви його бажання стати героєм, який врятував Україну від вторгнення Росії, що було б для нього вигідно напередодні президентських виборів, які пройдуть у квітні.

Зазначається, що Макрон може укласти мирну угоду Путіним на зустрічі в понеділок, 7 лютого.

"Якщо йому це вдасться, він стане героєм, який запобіг нападу на Україну. І все це якраз перед президентськими виборами у Франції в квітні. Підігріваючи очікування прориву, французькі ЗМІ в останні дні порівнюють Макрона з колишнім президентом Ніколя Саркозі, який успішно виступив в якості посередника в конфлікті між Росією та Грузією в 2008 році", - пише видання.

Експерт з міжнародних відносин Сиріл Брет вказав, що успіх Макрона на переговорах з Путіним дозволить йому "виділитися серед інших кандидатів ще до початку президентської кампанії, щоби показати, що він здатний забезпечити існування Франції на міжнародній арені".

Автор статті зазначає "що багато країн в регіоні та за його межами нервують", адже Макрон вже натякає, що західним країнам, можливо, доведеться піти на компроміс з Росією.

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"Сам Путін - майстер гри в тактику "розділяй і володарюй" із західними лідерами — дає зрозуміти, що Макрон — той, з ким він може вести справи. Французькі офіційні особи кажуть, що Путін сказав Макрону, що він - "якісний партнер у переговорах", і сказав минулого тижня, що президент Франції був "єдиним, з ким він може вести такі глибокі дискусії та хто піклується про діалог", - пише видання.

Politiсo нагадало, що перед від'їздом до Москви Макрон в інтерв'ю Journal du Dimanche і зайняв "поступливу позицію по відношенню до Путіна", сказавши, що для Росії" правомірно "порушувати власні питання безпеки, і наполягав на тому, що кінцевою метою Путіна було не завоювання України, а перекалібрування її відносин з НАТО і ЄС.

"Макрон сказав, що європейським країнам необхідно знайти "новий баланс", при цьому поважаючи інтереси Росії в області безпеки, хоча він не зовсім ясно дав зрозуміти, що все це означає. Він також припустив, що Росія не буде діяти поодинці, натякнувши, що західні країни повинні будуть щось запропонувати",-йдеться у статті.

Як повідомляв Главред, 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідає з візитом Росію і зустрінеться зі своїм російським колегою.

Макрон планує обговорити з Володимиром Путіним питання деескалації ситуації навколо України. Це є основною метою його візиту до Москви.

8 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 6 лютого Макрон провів телефоннуа розмову з главою Білого дому Джо Байденом. Основною темою бесіди двох лідерів стало обговорення ситуації на кордоні України.

Президенти "висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

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