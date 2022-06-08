Зрадів приходу рашистів: проти нардепа-колаборанта відкрили провадження

ДБР порушило кримінальну справу проти нардепа-колаборанта https://24tv.ua/ru/dbr-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-nardepa-kollaboranta-kovaleva_n2004661 / 24 канал

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова, повідомляє пресслужба відомства 8 червня.

У ДБР зазначили, що відкрили кримінальне провадження щодо народного депутата за колабораційну діяльність. Ковальов всіляко співпрацює з окупаційною владою і не приховує цього.

Що відомо про колаборант:

депутат співпрацює з окупаційними силами Росії на тимчасово окупованій території Херсонської області.

підконтрольні депутату підприємства поставляють харчову продукцію в Крим з подальшою реалізацією на території Росії, а також завозять в Херсонську область Паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольного йому санаторію, у місті Гола Пристань Херсонської області.

Відомо, що у Facebook Ковальов розповів про важливе для нього засідання, куди приїхав представник путінської адміністрації Сергій Кирієнко. Народний депутат пішов на співпрацю з окупантами і обговорював, якою буде подальша ситуація з аграріями в регіоні.

Ковальов написав різні байки, що окупанти нібито назавжди прийшли на територію Херсонщини. А аграрний сектор потроху інтегрується в економічну модель Росії.

"Окрім аграрних питань, обговорювали і статус Херсонської області. Повторюся, Росія назавжди і тісна інтеграція з Росією вже відбувається", – написав Ковальов і формально визнав свою зраду.

У "Слузі народу" вже відреагували на повідомлення депутата - представники партії підкреслили, що 28 травня зробили спільну заяву щодо ситуації з Олексієм Ковальовим. Тоді нардеп добровільно перебував на тимчасово окупованих територіях Херсона і спілкувався з російськими військовими. Адекватних пояснень від нього народні депутати не отримали, тому вирішили виключити його з фракції.

Тоді ж вони звернулися до Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова з вимогою порушити відповідну кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони Великобританії відзначила успіх українських військових у контратаці проти російських окупантів у Херсонській області.

Серед успіхів, яких вже вдалося досягти ЗСУ на південному заході області, британці особливо відзначили повернення ними контролю над східним берегом річки Інгулець.

До того представники оперативного командування "Південь" повідомляли, що в ніч на 7 червня в південному напрямку українська армія за допомогою авіації успішно атакувала позиції російських окупантів.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з літаками і вертольотами знищили 26 російських окупантів і 10 одиниць ворожої техніки, серед якої – танк і шість одиниць броньованої техніки, два автомобілі і гаубиця.

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