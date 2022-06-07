На Херсонщині та Миколаївщині ЗСУ потужно вдарили авіацією по окупантах: у росіян великі втрати

На півдні Збройні Сили України декілька разів потужно провели авіаційні атаки ворога. Російські окупанти втратили багато людей і безліч техніки.
На південному напрямку українська армія минулої ночі за допомогою авіації успішно атакувала позиції російських окупантів. Відповідну інформацію опублікували у соцмережі Facebook представники оперативного командування"Південь".
Як кажуть українські офіцери, по ворогах ВСУ завдали два вертолітних удари - по скупченню сил і позиціях росіян в Херсонській області, а також два авіаційних удари літаками по складах зі снарядами в Миколаївській області.
Тобто українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили:
- 26 російських окупантів;
- 10 одиниць ворожої техніки, серед якої - танк і шість одиниць броньованої техніки, два автомобілі і гаубиця.
У командуванні "Південь" розповіли, тим не менш, що ситуація в південному напрямку залишається досить напруженою. Зокрема, російські окупанти з важкої артилерії (калібру 203 міліметри) обстріляли житлові квартали Миколаєва.
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Нагадаємо, раніше в командуванні Повітряних сил України заявили про те, що на Ізюмському напрямку ВСУ завдали сильної шкоди російським окупантам. Удар був нанесений за допомогою штурмовика Су - 25 і бомбардувальника Су-24М. було знищено більше сотні окупантів.
До того в Луганській області, в районі Попасної, збили літак російських окупантів Су-25, за штурвалом якого перебував генерал-майор РФ Канамат Боташев.
Повідомляється, що російський високопоставлений окупант був ліквідований в результаті попадання ракети з американського ПРЗК Stinger.
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