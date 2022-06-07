УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Херсонщині та Миколаївщині ЗСУ потужно вдарили авіацією по окупантах: у росіян великі втрати

7 червня 2022, 11:00

На півдні Збройні Сили України декілька разів потужно провели авіаційні атаки ворога. Російські окупанти втратили багато людей і безліч техніки.

літак
ЗСУ потужно вдарили авіацією по окупантах / УНІАН

На південному напрямку українська армія минулої ночі за допомогою авіації успішно атакувала позиції російських окупантів. Відповідну інформацію опублікували у соцмережі Facebook представники оперативного командування"Південь".

Як кажуть українські офіцери, по ворогах ВСУ завдали два вертолітних удари - по скупченню сил і позиціях росіян в Херсонській області, а також два авіаційних удари літаками по складах зі снарядами в Миколаївській області.

Тобто українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили:

  • 26 російських окупантів;
  • 10 одиниць ворожої техніки, серед якої - танк і шість одиниць броньованої техніки, два автомобілі і гаубиця.

У командуванні "Південь" розповіли, тим не менш, що ситуація в південному напрямку залишається досить напруженою. Зокрема, російські окупанти з важкої артилерії (калібру 203 міліметри) обстріляли житлові квартали Миколаєва.

читайте також"Стільки авіації РФ не втрачала в жодній війні": Зеленський повідомив про ювілейний збитий літак окупантів

Нагадаємо, раніше в командуванні Повітряних сил України заявили про те, що на Ізюмському напрямку ВСУ завдали сильної шкоди російським окупантам. Удар був нанесений за допомогою штурмовика Су - 25 і бомбардувальника Су-24М. було знищено більше сотні окупантів.

До того в Луганській області, в районі Попасної, збили літак російських окупантів Су-25, за штурвалом якого перебував генерал-майор РФ Канамат Боташев.

Повідомляється, що російський високопоставлений окупант був ліквідований в результаті попадання ракети з американського ПРЗК Stinger.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Херсона

Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:23

РФ включила моряків з флагмана "Москва" в список учасників "спецоперації"

12:11

Збережуть сотні життів: український воїн купив для ЗСУ всюдиходи Pinzgauer – фотоВідео

11:41

Бій тривав 14 годин: Львівські десантники епічно розгромили елітний російський полкВідео

11:38

Бійці ЗСУ з Житомирщини взяли 20-річного земляка-снайпера окупантів

11:28

Живе без розкошів і під час війни слухає Rammstein: 7 фактів про Залужного, яких ви не знали

Реклама
11:27

Чому Кремль пішов кланятися МакронуПогляд

11:00

На Херсонщині та Миколаївщині ЗСУ потужно вдарили авіацією по окупантах: у росіян великі втрати

10:40

"Подай заяву в РАЦС": рашисти готові укладати фіктивні шлюби, щоб втекти від війниВідео

10:31

Танк згорів як сірник: бійці ЗСУ влучно знищили техніку окупантів з гаубиці М777Відео

10:14

Коли відбудуться вирішальні бої у війні: астрологиня назвала місяцьВідео

10:04

Там є азовці: Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових

09:52

Просування окупантів під Попасною зупинилося - розвідка БританіїВідео

09:22

Послали за кораблем і влупили з РПГ: бійці ССО впритул розстріляли ворожу БМПВідео

09:17

Білорусь планує збільшити армію до 80 тис. осіб - ГенштабВідео

09:16

Ніч довгих ножів, або Як соратники Путіна перетворюють його на кульгаву качкуПогляд

09:10

Що робити, якщо заклало вухо - 4 простих поради

09:00

Меган Маркл і принц Гаррі показали нове фото доньки

08:32

ЗСУ розбили скупчення військ РФ на Херсонщині і склади боєприпасів на Миколаївщині – ГенштабВідео

08:30

"Його життя на волосині": Мустафа Найєм зворушливо подякував усім за допомогу пораненому братові

07:27

Через скептицизм союзників: у США пояснили, чому Байдену довелося розсекретити дані про вторгнення РФВідео

Реклама
07:00

День Вікторії 2022: привітання з Днем ангела в прозі, вірші та листівкиФото

06:40

Україна відтіснила флот РФ на 100 км від своїх узбережь: блокада портів послабиться – ISWВідео

06:31

Поганий знак для РПЦ: навіщо патріарх Кирило поїхав до ЛукашенкаПогляд

05:15

У ЗСУ є шанси вийти на кордон з РФ, але все залежатиме від питання відходу Путіна - ЖдановВідео

04:05

Розжарить до +30º: українців попередили про аномалію і назвали терміни різкого похолоданняВідео

03:28

65-річна зірка Сексу у великому місті показала ідеальне тіло в купальнику

03:10

Найсмачніше і швидке варення з полуниці з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

02:59

Народна підтримка і шизофренія: Невзоров пояснив, на що в Росії спирається путінська війнаВідео

02:58

Одягнена лише в піну Дженніфер Лопес поділилася своїм секретом щастя

02:28

Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні

01:59

Кремль планував швидку війну: в РФ не вистачає коштів на "спецоперацію" - ЖдановВідео

01:32

"Скоро бойових шаманів підключать!": навіть Гіркін регоче з маячні пропагандистів про Зеленського

00:59

Оля Цибульська розповіла, який камінг-аут здійснив весь український шоу-бізнес під час війни

00:51

Прикмети на 7 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:01

Україну атакує антициклон Burkhart: синоптики назвали найспекотніший деньВідео

06 червня, понеділок
23:52

Окупанти несподівано покинули населений пункт під Херсоном: Арестович назвав причинуВідео

23:36

"Не мало": український телеведучий назвав суму допомоги у Франції, яку отримує як біженець

23:30

63-річну Мадонну розкритикували за постільні фото: "Можливо, тобі потрібна допомога"

23:26

Росію на Радбезі ООН звинуватили в насильстві в Україні: Небензя пішов із засідання зі скандаломВідео

23:25

Стало відомо, де живе Лобода і куди влаштувала свою дочку

Реклама
23:04

Злочин проти свого народу: Осадча назвала зрадницю номер один

22:58

Масова загибель рашистів: у РФ чекають на "потяги смерті" з України та готують сотні могилВідео

22:54

"Тиждень буде дуже спекотним": Арестович дав новий прогноз щодо війниВідео

22:36

ЗСУ потрібні десятки РСЗВ для звільнення України: в ОП жорстко звернулися до ЗаходуВідео

22:06

Зеленський провів важливі переговори з Дудою: перші подробиціВідео

22:05

Онука Софії Ротару підкорила Каліфорнію сукнею від українського дизайнераВідео

21:55

Ворог нарвався на потужну відповідь: ЗСУ "перемололи" десятки окупантів разом з технікоюВідео

21:49

Вікторія Бекхем потрапила в дикий скандал через Єлизавету IIВідео

21:38

Паніка через наступ ЗСУ: під Мелітополем рашисти кидають блокпостиВідео

21:24

Розгорається дипломатичний скандал: Данілов відповів на скандальну заяву про ЗеленськогоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти