У Херсоні окупанти в паніці: біля "адміністрації" колаборантів стався вибух

У Херсоні біля "адміністрації" колаборантів стався вибух / Корреспондент, Скриншот

У окупованому Херсоні стався вибух поблизу "адміністрації" колаборантів. Повідомляється про постраждалого. Про це повідомляє РІА Новини.

За даними видання, вибух стався у кафе під назвою "Ностальжи", яке розташоване за херсонським драмтеатром.

Як відомо, у кафе були вибиті двері та розбиті вікна. Колаборанти згодом повідомили, що вибух жодним чином не торкнувся території поблизу "адміністрації".

"Інформація про вибух навпроти будівлі "військово-цивільної адміністрації" не відповідає дійсності. Вибух у кафе Херсона міг стати наслідком закладки вибухового пристрою, інформація уточнюється", - написали росЗМІ.

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Нагадаємо, українські спецслужби, військові та партизани провели успішну спеціальну операцію у Мелітополі, яку було спрямовано на ураження доставки вогнепальної зброї та боєприпасів до міста та на інші захоплені Росією території.

Робота супроводжується колосальними ризиками для партизанів, російські військові після кожної такої спроби проводять серйозні обшуки. Але люди чинять опір і готові ризикувати. Робота напружує колаборантів і окупантів.

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