Шансів завершити війну шляхом переговорів немає: Рубіо зробив тривожну заяву

Держсекретар США назвав причину провалу переговорів і попередив про загрозу ескалації, яка може зачепити інші країни.

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Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви Рубіо:

Війна зайшла у стратегічний глухий кут

Москва вимагає повного контролю над Донбасом

Росія готується бити по енергетиці взимку

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. Про це він сказав в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini.

За його словами, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

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"Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну", - сказав дипломат.

При цьому Рубіо запевнив, що Сполучені Штати і надалі готові відігравати конструктивну роль у пошуку дипломатичного рішення.

Загроза виходу війни за межі України

Водночас він висловив занепокоєння через можливу ескалацію війни.

"Лише вчора відбулися нові напади на судна в Чорному морі у вигляді скоординованої атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю", - зазначив держсекретар.

Як Росія хоче скористатися наближенням зими

Рубіо також додав, що є чіткі ознаки того, що Росія має намір скористатися наближенням зими, щоб знищити українську електромережу та змусити її до капітуляції.

Він згадав, що Україна своєю чергою посилила здатність завдавати ударів великої дальності вглиб російської території.

"Отже, ми поділяємо занепокоєння - яке охоплює весь світ - щодо можливості ескалації конфлікту, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт. Ми, як і раніше, готові сприяти цьому процесу... І якщо з’явиться будь-яка можливість - тобто якщо існуватиме ймовірність врегулювання шляхом переговорів - ми справді віримо, що це буде на користь як Росії, так і Україні", - держсекретар США.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Що може визначити умови завершення війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що імперські плани диктатора Володимира Путіна приречені на провал, а вже навесні стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна.

За його словами, це буде пов’язано з втратами російської армії, можливим бунтом еліт та далекобійними ударами українських сил.

"Після зими відкриється вікно можливостей, і ми побачимо, на чию користь все складеться. Якщо ми їх притиснемо, і росіяни захочуть переговорів, навряд чи доведеться про щось з ними домовлятися", - підкреслив він.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, речник МЗС Георгій Тихий говорив, що Україна готова вже в жовтні сісти за стіл тристоронніх переговорів зі США та Росією і тепер чекає лише сигналу з Москви.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що позиція Росії після зустрічі представників двох країн свідчить про відсутність готовності Кремля до серйозних переговорів про припинення війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя вийшли з переговорного порядку денного.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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