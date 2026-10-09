Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

Дар'я Пшеничник
9 жовтня 2026, 08:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Швидкість нових безпілотників зросла більш ніж удвічі, а їхнє перехоплення винищувачами коштує надто дорого для тривалої війни.

шахед, атака на киев
Росія готує новий прорив у війні дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

відео дня

Коротко:

  • Реактивні дрони РФ удвічі швидші за попередні
  • У збитих апаратах знайшли деталі Китаю, ФРН і США
  • Росія переносить виробництво безпілотників під землю

Росія отримала стратегічну перевагу в дроновій війні: наприкінці літа над Києвом та іншими містами масово з'явилися ударні безпілотники з реактивними двигунами, які більш ніж удвічі швидші за попередні моделі й мають вдосконалену систему наведення. Протистояння у сфері безпілотних літальних апаратів перейшло в нову фазу, і ініціатива наразі на боці Кремля, повідомляє Atlantic Council.

Сама по собі загроза безпілотників не нова - РФ атакує ними українські міста та цивільну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення. Принципово змінилися технічні характеристики: вища швидкість і точність суттєво ускладнюють перехоплення.

Окрема проблема - начинка цих апаратів. Нещодавній український аналіз уламків збитих реактивних дронів виявив у них численні іноземні компоненти, зокрема китайського, німецького та американського виробництва.

Перевагу в повітрі Москва використовує для цілодобових ударів по столиці з очевидною метою - максимально зруйнувати повсякденне життя й зробити місто непридатним для проживання. Атаки тривають упродовж доби по різних районах, а серед останніх цілей - школи, лікарні, житлові будинки, бізнес-центри, автозаправні станції, супермаркети, інтернет-вузли та мости через Дніпро.

Дорогий перехоплювач і підземні заводи

Поки Україна прискорює розроблення й нарощує виробництво власних засобів перехоплення, основним інструментом знищення реактивних дронів залишаються винищувачі з ракетами класу "повітря - повітря" та бортовими гарматами. Такий метод ефективний, але економічно виснажливий, тому потреба в дешевших рішеннях стала критичною - особливо з огляду на очікуване суттєве збільшення російського виробництва безпілотників наступного року.

Сподівання на удари по заводах противника автори статті вважають слабкою опцією. Аналіз останніх супутникових знімків свідчить, що РФ наслідує іранський приклад і переносить виробництво під землю.

"Це ще більше обмежить можливості України щодо порушення виробничих циклів або знищення реактивних дронів до того, як їх вдасться задіяти", - констатує видання.

Ставки для Перської затоки й Заходу

Поява реактивних безпілотників створює для Києва не лише безпекову, а й геополітичну проблему - Україна прагне закріпити за собою репутацію військового новатора й партнера у сфері безпеки, а не отримувача допомоги. На початку цього року вона відреагувала на загострення на Близькому Сході, запропонувавши Об'єднаним Арабським Еміратам, Саудівській Аравії, Катару, Кувейту та Йорданії допомогу в перехопленні іранських дронів, що вилилося в угоди з низкою держав Перської затоки.

"Однак російські реактивні безпілотники тепер можуть звести нанівець цю козирну карту", - зазначає Atlantic Council.

Монархії регіону уважно стежать за небом над Києвом: переговори Вашингтона й Тегерана не дали прориву, тож відновлення бойових дій на Близькому Сході залишається ймовірним. Україна стверджує, що Москва вже передала креслення реактивних дронів Північній Кореї, а з огляду на попередній досвід співпраці Іран також може невдовзі отримати дані для нового покоління власних апаратів.

Саме тому, за оцінкою авторів, країни Перської затоки мають вагомі підстави інвестувати в українські оборонні компанії та спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Європейські держави, США, Канада, Японія та інші зацікавлені в тому самому - і мають розглядати повернення Україні ініціативи в повітряній війні як питання власної національної безпеки.

"Окрім посилення підтримки України, санкційні заходи та заходи експортного контролю можна було б застосовувати більш ретельно, а також, можливо, поширити їх на китайських виробників авіаційних двигунів та торговельних посередників", - припускають автори.

Додаткові обмеження, на їхню думку, варто спрямувати проти логістичних ланцюгів і банків, залучених до торгівлі технологіями подвійного призначення між Росією, Іраном та Китаєм.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських ударів - ISW

Країна-агресорка Росія готує нову масштабну кампанію далекобійних ударів по українській енергетиці взимку, розраховуючи таким чином домогтися політичних поступок від Києва на тлі відсутності значного прогресу російських військ на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російська стратегія спиралася на припущення, що поступове просування армії РФ зрештою виснажить українські оборонні можливості. Цей підхід Москва розглядала як основу для досягнення своїх цілей у війні.

Однак динаміка бойових дій у 2026 році, за даними ISW, не відповідає очікуванням Кремля. Аналітики зазначають, що з березня російські війська мають близькі до нульових чисті територіальні здобутки, тоді як українські сили проводили контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Окремо ISW звертає увагу на ситуацію поблизу Лимана. Українська операція Vivaldi призвела до просування Сил оборони на північ від міста та, за оцінкою інституту, зірвала російські плани щодо оточення укріпленої лінії оборони в Донецькій області.

На цьому тлі російському військово-політичному керівництву доводиться коригувати оцінки ситуації. ISW пов'язує проблеми російської армії також із тим, що командування отримувало перебільшені доповіді про перебіг бойових дій, що могло спотворювати уявлення Кремля про реальний стан справ.

У результаті Москва, за оцінкою аналітиків, може дедалі більше покладатися на удари по критичній інфраструктурі України. ISW уже зазначав, що Київ готує енергосистему до очікуваної інтенсивної зимової кампанії РФ проти енергетичної мережі.

Протидія реактивним безпілотникам РФ - останні новини

Як писав Главред, Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії також заявив, що швидкість російських реактивних дронів може зрости до 800–900 км/год, тоді як зараз вони розганяються максимум до 600 км/год.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що зупинити російські дрони можна ще на виробничій лінії. Виробництво дронів і ракет РФ залежить від іноземних компонентів, які надходять, зокрема, з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн. Він закликав перекривати відповідні ланцюги постачання та посилювати санкційний тиск на Росію.

Раніше повідомлялося, що українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Нагадаємо, в Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара. За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Atlantic Council

Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні дрони війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

09:21Енергетика
РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є поранені

РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є поранені

09:11Війна
Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

08:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Останні новини

11:08

В Україні обвалилися ціни на базовий овоч: скільки тепер коштує кілограм

11:07

"Хоче стати артистом": сини Горбунова та Осадчої побували на зйомках "Голосу країни"

11:02

Як зменшити рахунки за газ на кухні: прості звички для економі

10:50

Яєчня вийде смачнішою, якщо відмовитися від сковороди: секрет шеф-кухаря

10:46

Прах Анатолія Кашпіровського везуть із Москви до України — де його поховають

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
10:44

Затхлий запах зникне, а рушники стануть м’якими: що з кухні додати під час прання

10:39

Формула Путіна для Європи: експерт пояснив, від чого залежить наступний крок Кремля

10:33

Не для краси і не від морозу: чому насправді білять дерева восени

10:28

Знахідка пояснює епізод з Євангелія: в Ізраїлі знайшли стародавнє кільце

Реклама
10:20

Гризуни обходитимуть цибулини стороною: що покласти в лунку під час посадки тюльпанів

10:18

33% майбутніх доходів ОПЗ та ОГХК: у справі Сенниченка виникло питання про учасників "адміністративного модуля"

10:06

Домогосподарствам радять ввімкнути опалення на 10 хвилин - для чого

09:51

Приховувала: у Пугачової зробили заяву про травму співачки

09:21

В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

09:14

США хочуть узгодити з Києвом і Європою єдиний мирний план – Reuters

09:11

РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є пораненіФото

08:51

У Києві зупинився громадський транспорт одразу в трьох районах: що сталося

08:50

Гороскоп на завтра, 10 жовтня: Близнюкам - гарні новини, Левам - враження

08:37

Погода 9 жовтня зіпсується: які області накриють дощі та пориви вітру

08:27

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

Реклама
08:21

Дрони вдарили по РФ: горить завод з виробництва палива для ракет Х-101 та Х-55

07:37

РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та пораненіФото

07:20

Дочка Кличка та Панеттьєрі вперше з’явилася в суді: боксер домігся важливого рішення

07:15

Суровікін чи ні — не важливо: Невзлін про цілі Путіна у війніПогляд

06:53

Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна: США готують новий пакет пропозицій щодо України

06:10

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадкиВідео

05:28

В "Дії" почали бета-тестування двох дитячих виплат: що варто знати батькам

05:01

40 чи 60 градусів: за якої температури насправді потрібно прати рушники

04:33

Коли садити гортензію: восени на це є лише кілька тижнівВідео

04:07

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

03:30

Попереду - нова дорога: яким знакам зодіаку скоро випаде унікальний шанс

02:32

Легендарний Колумб був на межі смерті: як його та всю експедицію врятував українецьВідео

01:44

Лаванда рясно цвістиме щоліта: що треба обовʼязково зробити до настання морозів

00:18

Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

08 жовтня, четвер
23:38

Окупанти просунулися на гарячій ділянці фронту: що відбувається на фронті

23:12

Життя зміниться до невпізнання: три знаки зодіаку чекають на доленосні зміни

23:02

Одна осіння добавка прискорить дозрівання компосту: що покласти в купу

22:56

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагаютьВідео

22:21

Найдобріший учасник шоу "Майстер Шеф" перестав виходити на зв'язокВідео

Реклама
22:17

Приваблюють багатство та успіх: 3 знаки зодіаку, яким щаститиме з 12 по 18 жовтня

22:11

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

21:58

Осінь чи весна — коли садити дерева: правила вдалого вкорінення

21:57

Росія розвідує захід України реактивними дронами: які міста під загрозою

21:46

Два потяги зіткнулися на Львівщині: що відомо про постраждалихФото

21:34

Чому 9 жовтня не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

21:30

2 варіанти перемир’я: Зеленський розкрив деталі нових переговорів із США

21:07

Шмигаль повідомив про пошкодження важливого енергооб'єкта Києва після атаки

21:03

Київ перейшов у режим виживання: Кличко зробив тривожний прогноз на зиму

21:03

Малину восени обрізають не всю: садівники розкрили, які пагони треба зберегти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти