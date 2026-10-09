Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Новий театр бойових дій": РФ хоче розширити війну, як зміниться фронт

Анна Косик
9 жовтня 2026, 16:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт пояснив, які наслідки для України може мати прагнення Кремля почати війну за межами України.
'Новий театр бойових дій': РФ хоче розширити війну, як зміниться фронт
Ескалація РФ проти Європи може вплинути на ситуацію в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Горбач:

  • Якщо Європа виграє війну проти РФ, це буде на руку Україні
  • Сподіватися на припинення війни у випадку нападу РФ на Європу не варто
  • Успіх України у війні залежить від успіху Заходу

Країна-агресор Росія продовжує сигналізувати про наміри розширити війну поза межами України. У випадку реалізації окупантами такого плану, ситуація на українському фронті може змінитися.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, якщо Захід переможе армію РФ, це буде вигідно для України.

відео дня

"Увага світової преси та міжнародна активність перенесуться на новий театр бойових дій. Росія буде змушена перекидати багато ресурсів саме туди, і їх братиме, зокрема, з українського фронту", - пояснив експерт.

Однак, попри це Україна не залишиться осторонь. Війна не зупиниться, хоча може стати менш інтенсивною.

"А можливо, нам це тільки здасться через те, що вся увага буде спрямована на новий фронт. Однак, сподіватися, що сам факт початку війни в Європі автоматично врятує нас і зупинить війну проти України, не варто. Варто сподіватися, що Захід у цій війні переможе. У такому разі разом із ним переможе і Україна", - зазначив Горбач.

Війна РФ проти Європи - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія влаштовує теракти і провокації щоб розхитати ситуацію, створити хаос на території ЄС і розколоти Євросоюз та НАТО.

Раніше повідомлялося, що агресивна риторика Кремля та чергові ядерні погрози Володимира Путіна свідчать про свідоме підвищення градуса напруги у протистоянні із Заходом. На тлі активного зростання військових витрат РФ та її особливої уваги до Балтійського регіону дедалі гостріше постає питання щодо ризиків прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Напередодні стало відомо, що ядерні погрози Кремля залишаються інструментом тиску, а їхній подальший розвиток визначить поведінку країн Альянсу. При цьому частковий відхід американських військ з Європи в Москві можуть сприйняти як сигнал до дії.

Читайте також:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Европа російське вторгнення Володимир Горбач
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

18:43Енергетика
Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

17:44Світ
РФ почала запускати по Києву модернізовані "Шахеди": "Флеш" попередив про загрозу

РФ почала запускати по Києву модернізовані "Шахеди": "Флеш" попередив про загрозу

17:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

Як зігріти дім без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Як зігріти дім без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадки

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадки

Останні новини

18:43

Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

18:41

Тепло без зайвих витрат: на який режим радіатора слід перевести опаленняВідео

18:21

Боб Ділан написав хіт у 21 рік: який сенс прихований у пісні, яку знає весь світ

18:05

НКРЕКП змінила правила відключення світла за борги з 1 жовтня

17:52

Федорову дорікнули за "Армію роботів": намагається продати невдалий проєкт трирічної давнини

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
17:44

Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

17:27

Як позбутися старого нагару на посуді за 15 хвилин: перевірений спосіб

17:22

Орхідеї можуть не пережити зиму: що слід робити вже зараз, щоб зберегти квіти до весни

17:21

РФ почала запускати по Києву модернізовані "Шахеди": "Флеш" попередив про загрозуФото

Реклама
17:19

Новий рівень сервісу обов'язкової автоцивілки: тарифи ОСЦПВ Basic / Standard / MAX від hotline.finance реклама

17:09

Дружина Шаї ЛаБафа подала на розлучення після майже 10 років шлюбу

17:08

Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

16:49

Універсальний кляр для м'яса і риби з цибулі - готується лише три хвилини

16:20

Капуста для голубців буде мʼякою і не рватиметься: що потрібно додати в окріп

16:11

"У тебе квартира": дружина Павліка показала нерухомість 5-річного сина

16:11

РФ може припинити удари по енергетиці: яку умову Кремль висуває США

16:09

"Новий театр бойових дій": РФ хоче розширити війну, як зміниться фронт

16:04

Як правильно сказати "паєтки" українською - слово, яке знають не всі

15:45

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вверх: зʼявився курс валют на 12 жовтня

15:37

Магнітні бурі на піку, коливання сягли 6-бального рівня: прогноз активності

Реклама
15:25

Що носити восени 2026: стилістка склала капсульний гардероб з 10 речейВідео

15:24

Київ під загрозою енергетичної ізоляції: чому світло вимикають уже зараз і що буде взимку

15:09

Майже літні температури повернуться в Україну в жовтні: коли і де потепліє

15:00

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

14:43

Навіщо класти апельсинові шкірки в унітаз: незвичний лайфхак для туалету

14:29

Кавова гуща отримає друге життя: навіщо її ставлять у холодильник

14:13

Засновника скандального Z-каналу "Рибарь" затримали

13:54

"Слова забуваю": Олексій Суханов переніс інсульт

13:44

Автомобіль не заведеться вранці: що потрібно перевірити в жовтні

13:26

Україну заллє дощами: синоптикиня розкрила, де чекати на різку зміну погоди

13:23

Брітні Спірс з'явилася з дорослими синами-моделями – як вони виглядають

13:13

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

13:06

Чи обов'язково носити чорний одяг після смерті близького: роз'яснення священника

12:40

У кімнаті буде тепло й без опалення: проста вечірня хитрість для осені

12:30

"Вчуся бути мамою": Вітвіцька зіткнулася з першими труднощами

12:26

Щастя в самотності: 4 дати народження, яким не потрібна друга половинка

12:20

Хитрий трюк садівників: як правильно садити часник восени

12:06

Цвіль більше не зіпсує стіни та вікна: що потрібно терміново змінити восени

12:04

Тест на IQ: потрібно знайти конюшину серед квітів за 9 секунд

11:50

ЗСУ контратакують і зривають ключовий задум РФ на Донеччині: в ISW розкрили деталі

Реклама
11:44

Гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Тельцям — любов, Стрільцям — перезавантаження

11:43

Китайський гороскоп на завтра, 10 жовтня: Тиграм — інтерес, Щурам — прибирання

11:31

Коли садити озимий часник восени: садівниця назвала ідеальний час і глибину

11:28

Горщик без дренажу: як просвердлити отвір і не розбити кераміку

11:08

В Україні обвалилися ціни на базовий овоч: скільки тепер коштує кілограм

11:07

"Хоче стати артистом": сини Горбунова та Осадчої побували на зйомках "Голосу країни"

11:02

Як зменшити рахунки за газ на кухні: прості звички для економі

10:50

Яєчня вийде смачнішою, якщо відмовитися від сковороди: секрет шеф-кухаря

10:46

Прах Анатолія Кашпіровського везуть із Москви до України — де його поховають

10:44

Затхлий запах зникне, а рушники стануть м’якими: що з кухні додати під час прання

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти