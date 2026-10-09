'Новий театр бойових дій': РФ хоче розширити війну, як зміниться фронт

Експерт пояснив, які наслідки для України може мати прагнення Кремля почати війну за межами України.

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Ескалація РФ проти Європи може вплинути на ситуацію в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Горбач:

Якщо Європа виграє війну проти РФ, це буде на руку Україні

Сподіватися на припинення війни у випадку нападу РФ на Європу не варто

Успіх України у війні залежить від успіху Заходу

Країна-агресор Росія продовжує сигналізувати про наміри розширити війну поза межами України. У випадку реалізації окупантами такого плану, ситуація на українському фронті може змінитися.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, якщо Захід переможе армію РФ, це буде вигідно для України.

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"Увага світової преси та міжнародна активність перенесуться на новий театр бойових дій. Росія буде змушена перекидати багато ресурсів саме туди, і їх братиме, зокрема, з українського фронту", - пояснив експерт.

Однак, попри це Україна не залишиться осторонь. Війна не зупиниться, хоча може стати менш інтенсивною.

"А можливо, нам це тільки здасться через те, що вся увага буде спрямована на новий фронт. Однак, сподіватися, що сам факт початку війни в Європі автоматично врятує нас і зупинить війну проти України, не варто. Варто сподіватися, що Захід у цій війні переможе. У такому разі разом із ним переможе і Україна", - зазначив Горбач.

Війна РФ проти Європи - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія влаштовує теракти і провокації щоб розхитати ситуацію, створити хаос на території ЄС і розколоти Євросоюз та НАТО.

Раніше повідомлялося, що агресивна риторика Кремля та чергові ядерні погрози Володимира Путіна свідчать про свідоме підвищення градуса напруги у протистоянні із Заходом. На тлі активного зростання військових витрат РФ та її особливої уваги до Балтійського регіону дедалі гостріше постає питання щодо ризиків прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Напередодні стало відомо, що ядерні погрози Кремля залишаються інструментом тиску, а їхній подальший розвиток визначить поведінку країн Альянсу. При цьому частковий відхід американських військ з Європи в Москві можуть сприйняти як сигнал до дії.

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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