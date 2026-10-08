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США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

Віталій Кірсанов
8 жовтня 2026, 22:11оновлено 8 жовтня, 23:43
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Віткофф і Кушнер зустрінуться з українськими чиновниками у США 9 жовтня.
США запропонують Україні новий план завершення війни
США запропонують Україні новий план завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • У переговорах візьмуть участь радники з питань національної безпеки країн "групи E3"
  • До зустрічі долучаться представники Європейського Союзу та НАТО
  • ЗМІ назвали склад української делегації

У п’ятницю, 9 жовтня, спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть зустріч із представниками України. Сторони планують обговорити нову комплексну пропозицію, яка стосується всіх аспектів війни та спрямована на її припинення.

Про це українській службі "Голосу Америки" повідомив високопоставлений представник адміністрації президента США Дональда Трампа.

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За інформацією Білого дому, у переговорах також візьмуть участь радники з питань національної безпеки країн "групи E3" - Франції, Німеччини та Великої Британії. Крім того, до зустрічі долучаться представники Європейського Союзу та НАТО.

Про майбутні переговори також розповів президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що українська делегація вирушить до США для участі у зустрічах, які заплановані на п’ятницю та суботу.

"Наша команда сьогодні перебуває в Європі, завтра-післязавтра буде у Сполучених Штатах Америки. Я сподіваюся, що всі відповідні сигнали будуть донесені", - заявив Зеленський.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

До складу української делегації увійдуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця. Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, зустрічі розпочнуться завтра.

"Говоритимуть про те, як можна активізувати дипломатію, підготувати тристоронню зустріч на рівні команд - десь у другій половині жовтня американці можуть домовитися з росіянами. І взагалі обговорити те, що може бути реалізовано з точки зору завершення війни", - сказав співрозмовник.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Буданов із перемовною групою вирушив до США

Українська перемовна група вже на шляху до Сполучених Штатів, де на неї чекають важливі зустрічі. Про це повідомив керівник ОП Кирило Буданов.

"Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України", - зазначив він.

Буданов підкреслив, що не про все можна говорити, але "маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо".

"Мир не досягається гучними заявами - це важка спільна робота. Працюємо", - заявив керівник ОП.

Чи варто вірити в швидке закінчення війни

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" говорив, що українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни й оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки.

Він звернув увагу на втому й виснаження українців, які щодня стикаються з російськими обстрілами. За словами Бровді, цим станом намагаються скористатися люди, які поширюють обіцянки швидкого припинення вогню та настання миру.

"Путін - точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, тому що на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", - заявив "Мадяр".

Переговори про завершення війни - останні новини на цю тему

Як писав "Главред", держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни шляхом переговорів поки що недосяжне. У відповідь Зеленський закликав США відкрити Україні доступ до Starlink над територією Росії та попередив про китайський аналог для Кремля. За словами Рубіо, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Раніше Зеленський повідомив, що США пропонують провести до кінця жовтня тристоронню зустріч з Україною та Росією на технічному рівні. Про це він заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Президент наголосив, що українська сторона готова підтримати таку зустріч.

Тим часом The New York Times повідомила, що переговори адміністрації Трампа з Москвою вийшли за межі мирного врегулювання. За даними видання, сторони розглядають багатомільярдну угоду щодо міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл". Джерела NYT стверджують, що Путін порушив питання про продаж активів "Лукойлу" під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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