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Формула Путіна для Європи: експерт пояснив, від чого залежить наступний крок Кремля

Анна Ярославська
9 жовтня 2026, 10:39оновлено 10 жовтня, 08:49
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Наразі неможливо передбачити реакцію адміністрації Трампа на можливу активацію п’ятої статті НАТО.
Володимир Горбач, Путін, Трамп
Виведення військ США з Європи Кремль може сприйняти як запрошення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот

Головне із заяви Горбача:

  • Ядерний шантаж Путіна - це спецоперація
  • Реакцію адміністрації Трампа на загрозу Європі передбачити неможливо
  • Вихід США з Європи Кремль може сприйняти як "запрошення"

Ядерні погрози Кремля залишаються інструментом тиску, а їхній подальший розвиток визначить поведінку країн Альянсу. При цьому частковий відхід американських військ з Європи в Москві можуть сприйняти як сигнал до дії. Про це розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду.

Логіку російського керівництва експерт пов’язує з професійним минулим господаря Кремля та його оточення.

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"Як співробітник спецслужб, Путін і його найближчі соратники мислять у категоріях спецоперацій, тому все це - операції. Шантаж залишається шантажем, але далі все залежатиме від реакції тих, проти кого цей шантаж спрямований, тобто від реакції НАТО", - підкреслює Горбач.

Сценарій реального ядерного удару аналітик особисто вважає неймовірним. Головна невизначеність, на його думку, лежить в іншому - у тому, як загрози сприймуть на Заході.

"Але чи повірять у це лідери країн НАТО та ядерних держав і як вони в такому разі поводитимуться - я не знаю", - визнає експерт.

Реакція Вашингтона - невідома величина

Окреме питання - чи стануть Сполучені Штати на захист європейських союзників у разі реальної загрози з боку Росії.

"П’ята стаття в такому разі буде активована, але реакція адміністрації Трампа незрозуміла і не піддається прогнозуванню. Я не знаю, як вони відреагують", - зазначив Горбач.

За словами експерта, Вашингтон зараз загруз у війні в Перській затоці, а своїм головним стратегічним суперником вважає Китай. Пріоритети американської політики дедалі більше зміщуються з європейського напрямку.

"Їхні геостратегічні цілі зосереджені не в Європі. Штати фактично заявили про наміри та плани принаймні частково вивести свої збройні сили з Європи. І все це в Кремлі може сприйматися як запрошення до вступу в Європу", - попереджає аналітик.

Формула Путіна для Європи: експерт пояснив, від чого залежить наступний крок Кремля
​5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Формула Путіна: американців геть, українців - під контроль

Щоб пояснити можливий задум Кремля, експерт звертається до витоків Північноатлантичного альянсу.

"Коли перший генеральний секретар НАТО лорд Ісмей у 1949 році формулював місію НАТО, він говорив, що Альянс потрібен для того, щоб тримати американців у Європі, росіян - за межами Європи, а німців - під контролем. Зараз у Путіна може бути своя формула майбутнього устрою Європи, нове російське бачення європейської безпеки", - вважає Горбач.

Суть цього задуму, на думку аналітика, - дзеркальне перевертання класичної трансатлантичної логіки.

"Тримати американців за межами Європи, росіян - у Європі, а українців - під контролем або у складі Росії. Ось, у принципі, дві стратегії: колишня західна та нинішня російська", - підсумував експерт.

Війна Росії та НАТО - новини

Як писав Главред з посиланням на El Mundo, країна-агресор Росія готує операцію з ударними безпілотниками проти Іспанії, Франції чи Італії. Запускати дрони планують з торгових суден у міжнародних водах. Американська розвідка зібрала дані про ці плани Кремля й передала їх кільком європейським урядам, а Париж, Мадрид і Рим отримали окреме попередження про можливу підготовку атаки проти однієї з трьох країн.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України. На думку Фіцо, Європа зараз як ніколи близька до масштабної війни, яка може вийти за межі українського конфлікту.

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

У свою чергу, диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи, і закликав інші країни "жити дружно".

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Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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