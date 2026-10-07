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"Хочете - вірте, хочете - ні": Трамп анонсував завершення війни в Україні

Руслана Заклінська
7 жовтня 2026, 01:01
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Президент США заявив, що продовжує працювати над завершенням війни РФ проти України.
'Хочете - вірте, хочете - ні': Трамп анонсував завершення війни в Україні
Трамп анонсував розмову з Путіним та завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

  • Трамп працює над завершенням війни
  • Завершення війни вже наближається
  • Трамп планує розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує працювати над завершенням війни Росії проти України та очікує на її швидкий фінал. Процес мирного врегулювання нібито вже наближається до завершення. Про це Трамп сказав під час виступу на заході у штаті Меріленд, передає акаунт Bulwark Clips у соцмережі X.

Американський лідер вкотре зазначив, що його адміністрації вже вдалося завершити кілька інших збройних конфліктів. Водночас війну між Росією та Україною він назвав незавершеним питанням, над яким продовжує працювати.

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"Ми ще не завершили конфлікт між Росією та Україною. Я працюю над цим. Це те, що я вважав найпростішим для мене, але ми завершили вісім воєн, і це теж станеться вже незабаром", - заявив Трамп.

Він також запевнив, що, попри відсутність очевидних швидких результатів, процес врегулювання рухається вперед.

"Хочете - вірте, хочете - ні, може, виглядає й не так, але воно дійсно наближається", - наголосив президент США.

Також Трамп розповів, що у нього найближчим часом запланована телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним.

Чому Трамп може тиснути на Україну - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що побоювання Європи щодо можливої поразки України значною мірою пов’язані з політикою США та позицією Дональда Трампа. За його словами, Вашингтон може тиснути не на Росію, а саме на Київ, щоб домогтися поступок.

"Ми самі себе заганяємо в цей кут. Перш за все, коли заграємо з Трампом, обіцяючи йому якісь "бонуси". Ви думаєте, Трамп тиснутиме на Путіна, щоб той пішов на компроміс? Ні, він тиснутиме на нас і схилятиме нас до компромісу. Трамп - не на нашому боці барикад, він грає на користь Росії й ніколи не тиснутиме на Путіна", - наголосив Жданов в інтерв’ю Главреду.

Експерт також підкреслив важливість участі Європи у переговорах щодо завершення війни. За його словами, Росія та США зацікавлені в тому, щоб європейські країни залишилися поза переговорним процесом, оскільки це, на його думку, спрощує тиск на Україну.

Заяви Трампа щодо війни - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Трамп закликав президента Зеленського домовитися з Путіним про укладення угоди щодо завершення війни. Трамп підкреслив, що прагне, аби обидва лідери провели переговори і досягли домовленості.

Також Трамп звернувся до Зеленського з проханням обмежити удари по російських нафтопереробних заводах. У своїй заяві Трамп вказав, що це може створювати глобальні проблеми і попросив Київ "пригальмувати".

У Конгресі США представники як республіканців, так і демократів закликали адміністрацію до посилення санкційного тиску на Росію. Депутати висували конкретні ініціативи щодо розширення обмежень і додаткових заходів.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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