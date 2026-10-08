"Зашийте Росії рота": Зеленський відповів Рубіо на слова про глухий кут у війні

Президент закликав США відкрити Україні Starlink над територією Росії та попередив про китайський аналог для Кремля.

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Зеленський закликав США відкрити Starlink для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

Президент не погодився, що війна зайшла в дипломатичний глухий кут

Київ просить США відкрити Starlink над територією Росії

Китай може передати Росії аналог Starlink

Президент Володимир Зеленський не погодився з держсекретарем США Марко Рубіо, який назвав війну в Україні стратегічним глухим кутом без перспектив переговорного врегулювання. Замість цього глава держави закликав посилити економічний тиск на Росію та відкрити Україні доступ до Starlink над російською територією. Про це він сказав під час спільного з Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Едом Мілібендом до Прилук 8 жовтня, повідомляє Новини.LIVE.

Раніше того ж дня Рубіо в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini заявив, що наразі не бачить перспектив урегулювання шляхом переговорів. За його словами, росіяни визначили перемогою повний контроль над Донеччиною, а Україна таку умову відкидає.

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"Ми чули про дуже багато різних випадків під час війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних моментів тощо. Ми самі - люди, лідери, політики - самі себе заганяємо в кут… Розумієте, не можна домовлятися з росіянами, з одного боку, про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку - говорити, що ми перебуваємо в якомусь дипломатичному глухому куті. Ми не в дипломатичному глухому куті. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому всю економіку. Зашийте Росії рота", - заявив Зеленський.

Президент переконаний, що ситуацію не можна пояснювати лише дипломатичними труднощами, поки з Росією паралельно обговорюють майбутні економічні проєкти. Ключовим кроком він назвав санкції, які обмежать Москві доступ до технологій і виробництва зброї.

"Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю. Відкрийте Starlink. Нам, для України", - наголосив глава держави.

Чому Київ просить дозволити використання Starlink в небі над Росією

Як аргумент Зеленський навів приклад Близького Сходу: за його словами, під час удару у відповідь Ірану Starlink працював, а Ізраїль повністю контролював повітряний простір.

"Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном", - нагадав президент.

Він наполягає, що йдеться про оборону, а не про ескалацію, а для Вашингтона така допомога нічого не коштує. Контроль над небом, на думку Зеленського, здатен змусити Кремль повернутися до переговорів.

"Просто контролювати небо для того, щоб захистити себе. Ми говоримо про захист", - пояснив Зеленський.

Starlink / Інфографіка: Главред

Китайська альтернатива для Росії

Окремо президент попередив, що Китай наближається до створення власної супутникової системи, яка може стати альтернативою Starlink, і здатен передати її Росії. Європейці розробляють схожі рішення, але, за словами Зеленського, поки далекі від потрібного результату.

"І тоді Путін сяде за стіл переговорів. Чому? Тому що втратить усе. За три, два місяці - усе втратить. А ми чекаємо, коли китайці розроблять аналог і передадуть росіянам. Ну то де тут правда, де тут чесність? Де тут глухий кут? Який глухий кут? Це називається небажанням", - переконаний глава держави.

Переговори щодо війни: Клочок назвав конкретний сигнал реального прогресу

Готовність США та Європи послабити санкції проти Росії може стати конкретною ознакою переходу переговорів щодо війни в Україні до змістовної фази. Йдеться, зокрема, про можливе пом'якшення обмежень у сфері енергетики та повернення російських нафти й газу на європейський ринок. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

На думку експерта, поки що західні столиці не зробили заяв, які свідчили б про готовність до такого кроку. Водночас саме питання санкцій, за його оцінкою, Москва намагатиметься просувати під час контактів із Вашингтоном.

"Заява про готовність Європи та Сполучених Штатів скасувати санкції проти Росії. Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати на певних умовах - тоді так", - підкреслив Клочок.

Окремим показником просування переговорів експерт вважає узгодженість позицій США та Європи. За його словами, Москва вже працює над тим, щоб обговорення санкцій відбувалося одночасно у Вашингтоні та Брюсселі.

"Вони вже обговорюють це з американцями. Причому це має відбутися синхронно - у Вашингтоні та Брюсселі. Якщо такі заяви пролунають, тоді можна буде говорити, що щось конкретне справді наближається", - додав Клочок.

Наразі, за його оцінкою, основний процес полягає у залученні європейських країн до переговорного формату. Клочок вважає, що після контактів із Києвом представники США мають враховувати позиції Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Я майже впевнений, що це обговорювали й Трамп із Путіним. Кушнер після Києва на сто відсотків мав донести до Трампа: там сидять європейці, Зеленський не один, поруч Велика Британія, Німеччина та Франція. Їхні інтереси доведеться враховувати. А головний інтерес Європи - щоб війна не дійшла до них", - наголосив експерт.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Starlink для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом порушив питання використання Starlink для ударів по Росії. Американський президент переадресував це прохання Ілону Маску, не давши конкретної відповіді щодо супутникової системи. Увечері 22 вересня українські переговірники також мали зустрітися з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.

Зеленський також розповів, що Україна працює над власною супутниковою системою, подібною до Starlink. Глава держави пояснив, що деякі держави ділитимуться технологіями з Росією, тож Києву справедливо надати можливість бити по РФ за допомогою Starlink. Передачу таких технологій Росії очікують наприкінці цього року або на початку наступного.

Держсекретар США Марко Рубіо 6 жовтня заявив, що вступ України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному. Головним напрямком американської політики щодо України він назвав припинення війни. Для членства України в Альянсі потрібна одностайність усіх союзників.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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