"Нейтральна держава": Австрія проти гарантій безпеки для України

Канцлер Австрії заявив, що такі гарантії безпеки для України "не можуть існувати".

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Австрія виступила проти надання Україні гарантій безпеки / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Австрія виступила проти надання Україні гарантій безпеки на рівні Євросоюзу по закінченню війни. Такої ж думки нібито дотримуються Ірландія, Кіпр і Мальта. Про це заявив австрійський канцлер Карл Негаммер, повідомляє DW.

Австрія відмовляється давати згоду на гарантії і вказує на свою позицію "нейтралітету".

"Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки - Главред) не можуть існувати", - сказав Негаммер.

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Повідомляється, що деякі держави закликали Брюссель подбати про гарантії безпеки для Києва на період до закінчення війни. Вони могли б включати в себе обіцянки допомогти або інші зобов'язання в разі нового нападу.

Вступ України до НАТО

Американське видання Axios раніше повідомило про те, що президент США Байден підтримує ініціативу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка передбачає схвалення Заходом вступу України до Північноатлантичного альянсу без виконання Плану дій щодо членства в блоці. Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив, що, дійсно, є сигнали про дискусії щодо спрощеного вступу України до НАТО. Сам Пісторіус таку ідею підтримав.

Пізніше президент Штатів Джо Байден заявив, що ЗСУ вже відповідають стандартам НАТО. Однак наразі він не підтримує вступ України до Альянсу без виконання умов ПДЧ. На думку Байдена, правила євроатлантичної інтеграції повинні бути єдиними для всіх.

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