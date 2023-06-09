Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

Лідери Німеччини, Франції та Польщі планують також обговорити членство України в НАТО.

https://glavred.net/world/sholc-makron-i-duda-poedut-v-parizh-obsudit-garantii-bezopasnosti-ukrainy-politico-10476715.html Посилання скопійоване

Шольц і Дуда поїдуть на зустріч з Макроном / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

У понеділок, 12 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда відправляться в Париж в для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі в Парижі лідери держав планують обговорити членство України в НАТО й гарантії безпеки України. Про це повідомляє Politico, посилаючись на інформацію кількох французьких чиновників.

Минулого тижня Макрон закликав надати Україні "надійні, конкретні й відчутні" гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати "шлях до членства в НАТО".

Канцлер Шольц був обережнішим у заявах. Він сказав, що увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, "як ми, як окремі особи, можемо підтримати Україну".

відео дня

Польща, у свою чергу, неодноразово закликала надати Україні надійні гарантії безпеки. У вівторок Анджей Дуда зустрівся з кількома лідерами членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та її прохання про вступ до Альянсу.

Видання зазначає, що хоча існує широке розуміння того, що Україна не зможе приєднатися, поки вона перебуває в стані війни з Росією, члени НАТО розходяться в думках щодо того, як вони повинні реагувати на нинішнє прагнення Києва до членства в Альянсі.

На думку французького дипломата, членам НАТО необхідно послати сильний сигнал Росії в той момент, коли Україна переходить у контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить всіх, є ризик, що ми не прийдемо... до єдиної заяви, і це, очевидно, буде найбільшим подарунком, який ми могли б зробити Росії", — сказав дипломат.

Очікується, що лідери також обговорять інші теми, такі як європейський суверенітет та оборона.

Членство України в НАТО

Україна офіційно вступила в кіберцентр при НАТО. У Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.

У травні парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступ України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України.

Інші новини: