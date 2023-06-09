УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

Анна Ярославська
9 червня 2023, 12:33 оновлено 9 червня, 12:37
18
Лідери Німеччини, Франції та Польщі планують також обговорити членство України в НАТО.
Олаф Шольц, Анджей Дуда, Єммануєль Макрон
Шольц і Дуда поїдуть на зустріч з Макроном / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

У понеділок, 12 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда відправляться в Париж в для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі в Парижі лідери держав планують обговорити членство України в НАТО й гарантії безпеки України. Про це повідомляє Politico, посилаючись на інформацію кількох французьких чиновників.

Минулого тижня Макрон закликав надати Україні "надійні, конкретні й відчутні" гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати "шлях до членства в НАТО".

Канцлер Шольц був обережнішим у заявах. Він сказав, що увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, "як ми, як окремі особи, можемо підтримати Україну".

відео дня

Польща, у свою чергу, неодноразово закликала надати Україні надійні гарантії безпеки. У вівторок Анджей Дуда зустрівся з кількома лідерами членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та її прохання про вступ до Альянсу.

Видання зазначає, що хоча існує широке розуміння того, що Україна не зможе приєднатися, поки вона перебуває в стані війни з Росією, члени НАТО розходяться в думках щодо того, як вони повинні реагувати на нинішнє прагнення Києва до членства в Альянсі.

На думку французького дипломата, членам НАТО необхідно послати сильний сигнал Росії в той момент, коли Україна переходить у контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить всіх, є ризик, що ми не прийдемо... до єдиної заяви, і це, очевидно, буде найбільшим подарунком, який ми могли б зробити Росії", — сказав дипломат.

Очікується, що лідери також обговорять інші теми, такі як європейський суверенітет та оборона.

Членство України в НАТО

Україна офіційно вступила в кіберцентр при НАТО. У Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.

У травні парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступ України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України.

Інші новини:

війна в Україні НАТО Еммануель Макрон Анджей Дуда Олаф Шольц війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

12:33 Світ
"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генерал

"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генерал

12:05 Світ
Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – Світан

Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – Світан

11:01 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:35

15 хвилин і готово: навіщо люди ставлять на плиту сковороду з сіллю

12:33

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

12:05

"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генералВідео

11:30

"Немає пограбування": боксерський чиновник "обламав" Ломаченко з ураженнямВідео

11:29

На війні з окупантами Вінниччина втратила ще чотирьох своїх захисників

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:07

Головоломка на швидкість: лише найуважніші знайдуть число 264 за 3 секунди

11:01

Бізнесмен і меценат Роман Фелик поповнив автопарк швидкої допомоги міської лікарні Краматорська

11:01

Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – СвітанЕксклюзив

10:48

Жінка закип'ятила білу футболку зі скибочками лимона: результат шикарнийВідео

Реклама
10:25

Вода на Херсонщині починає спадати: за ніч рівень знизився на 20 см – ОВАФотоВідео

10:22

"10 років Афгану повторили за рік": пілот армії РФ дезертирував і озвучив втратиВідео

10:21

"Хотіли полякати, але щось пішло не за планом": Каховську ГЕС підірвали диверсанти РФ - СБУВідео

10:20

Гороскоп на завтра 10 червня 2023: Тельці - не лінуйтеся, Левам - раптовий дохідВідео

10:13

Співачка розчулилася: дочка Pink виступила з нею на сценіВідео

09:45

Лікарі розводять руками: у Мережі дізналися про останні результати обстеження Путіна

09:37

Чи будуть в Україні влітку кавуни: аграрії пояснили вплив на врожай підриву ГЕСВідео

09:09

Чи розмістить НАТО свої війська в Україні: про гучну заяву РасмуссенаПогляд

09:03

ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту - ISW

08:58

Складки на кросівках можна легко прибрати: в Мережі в захваті від способуВідео

08:54

Подоляк пояснив, чому контрнаступ ЗСУ буде ефектним і ефектнимВідео

Реклама
08:47

Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – ДаніловВідео

08:20

Нічна ракетна атака по Україні: окупанти вдарили по Житомирщині, є жертва

08:16

Генерал Маломуж оцінив, чи є шанси у російських агресорів утримати захопленеВідео

07:42

Банкір спрогнозував, чи зможе підскочити долар до рівня 40 грнВідео

07:20

Загинув в Оленівці: у Чернігові попрощалися із захисником Азовсталі Миколою БарановськимВідео

06:45

Важливе про контрнаступ і інформаціюПогляд

06:40

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд - BloombergВідео

04:30

Потужна підготовка дає шанс ЗСУ звільнити південь найближчими місяцями - МаломужВідео

04:00

Яке сьогодні свято 9 червня: що відзначають у світі та кого вітати

03:30

Чим відіпрати плями від полуниці: 5 найкращих способів, щоб і сліду не лишилося

02:41

Як посадити кабачки хитрим способом: урожай буде величезним

02:05

Навіщо в рідке мило додають оцет: хитрість, яка заощадить гроші і часВідео

01:35

Огризко спрогнозував план Кремля на переговори з УкраїноюВідео

01:30

Зоряний час: 5-місячний син Періс Хілтон "затусив" на концерті світської левиці

00:11

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольотиФотоВідео

08 червня, четвер
23:44

Які жінки подобаються чоловікам за 40 - з відповіддю може помилитися кожна друга

23:23

Будуть обмеження: Кривий Ріг через 1,5 місяці залишиться без водиВідео

23:22

Скарб господинь: навіщо в СРСР десятками збирали пластикові пакети і використовували повторно

22:59

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington PostВідео

22:54

"Зручно гуляти в льолі": Камінська показалася в новому "як попало" образі

Реклама
22:13

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому станіФотоВідео

21:46

З'явилися нові дані про колосальні втрати Росії за останні 6 місяців в УкраїніВідео

21:35

"Святіше Папи Римського": російський генерал нахабно пригрозив підривом Київської ГЕСВідео

21:28

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат - CNNВідео

21:21

Як зараз виглядає красуня-поліцейська Петра з фільмів "Таксі"

21:20

"Потонула мати з грудними дітьми": Єфросиніна рознесла міжнародні організації

21:14

Головне - не здаватися: 4 знаки, у яких завжди невдале перше побачення

20:34

Несподівано: Кім Кардашьян розповіла, яка вона в ліжку

20:13

Що додати в варення, щоб воно було густим: три ідеальних способа

20:02

Слова Буданова не стали реальністю: ГУР - про те, чому ЗСУ ще не зайшли до КримуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти