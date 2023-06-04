Україна в НАТО після перемоги: у Резнікова вимагають від Альянсу чітких гарантій

Країни НАТО повинні допомогти Україні перемогти у війні з агресором Росією і посприяти відновленню економіки країни, вважає Володимир Гаврилов.

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Україні потрібна Дорожня карта щодо вступу до НАТО - Гаврилов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Північноатлантичний альянс має запропонувати чіткий алгоритм дій, який потрібно реалізувати Україні та блоку для подальшої євроатлантичної інтеграції Києва. Треба, щоб дорожня карта передбачала конкретний і короткостроковий план вступу України до НАТО після перемоги у війні з окупантом Росією. До того ж Києву потрібні конкретні гарантії безпеки, в тому числі і до того, як відбудеться вступ до колективного блоку безпеки Заходу. Про це заявив заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов.

В інтерв'ю Politico він розповів про те, що Україна прагне того, щоб вступ до НАТО відбувся протягом нетривалого часу після перемоги у війні. Києву потрібно отримання відповідних гарантій на липневому саміті у Вільнюсі.

Заступник глави Міноборони уточнив, що потрібна чітка дорожня карта, в якій будуть прописані дії Києва і Брюсселя з метою євроатлантичної інтеграції України.

"Ми хотіли б почути план, дорожню карту або перелік дій, які повинні зробити обидві сторони – НАТО і Україна – для досягнення членства в дуже короткий період часу", - пояснив Гаврилов.

При цьому він визнав, що вступ України до НАТО неможливий в умовах війни з Росією, але "водночас ми повинні розуміти, що після нашої перемоги наш процес (вступу) до блоку буде дуже, дуже коротким".

Також Володимир Гаврилов підкреслив - Україна збирається вести перемовини з НАТО щодо гарантій безпеки, які повинні бути надані Києву в рамках перехідного періоду, ще до вступу до Альянсу. Йдеться про зобов'язання країн НАТО щодо надання допомоги для перемоги над Росією, підтримки економіки України та тиску на Росію.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу, але Київ чекає, коли в НАТО будуть готові ухвалити відповідне рішення.

На думку Зеленського, гарантії безпеки потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що інтеграція України до НАТО не стане швидким процесом, тому що в країнах організації все ще існують розбіжності з цього питання. НАТО шукає альтернативні рішення для Києва.

У The New York Times опублікували статтю, в якій йдеться про те, що на Заході можуть розглянути варіант прийняття частини територій України до НАТО, як вже було із Західною Німеччиною. Подібний сценарій може розглядатися в тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів РФ зі своїх територій.

Дивіться відео, в якому Зеленський заявив, що для України немає альтернативи вступу до НАТО:

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