Назвав українців шахраями: Орбан вийшов з новою скандальною заявою

Прем'єр Угорщини продовжує поширювати думку про небезпеку зі сторони України.

https://glavred.net/politics/nazval-ukraincev-moshennikami-orban-vyshel-s-novym-skandalnym-zayavleniem-10669238.html Посилання скопійоване

Угорський політик звинуватив українців у шахрайстві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Орбан:

Більшість банківських шахраїв є українцями

ЄС не варто приймати Україну, як країну-члена

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив про відкриту неприязнь до України та звинуватив її у банківському шахрайстві. Про це повідомляє видання HVG.

В етері угорського радіо він був протягом 30 хвилин, 23 з яких присвятив розмові про Україну, а меншу частину часу Орбан говорив про питання, які стосуються безпосередньо Угорщини.

відео дня

Під час обговорення банківського шахрайства прем'єр сказав, що нібито 80% злочинців у цій сфері є саме українцями. Хоча незрозуміло, звідки у політика такі дані.

"Україна - небезпечна країна", - наголосив він.

В цьому контексті Орбан заявив, що Україну не можна приймати до Європейського Союзу, адже це буцімто стане на заваді протидії "українським шахраям".

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Скандальні заяви Орбана щодо України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу.

Раніше також прем'єр-міністр Угорщини заявив, що не підтримує вступ України до ЄС, адже це стане на заваді миру в Європі. Політик стверджує, що у Європи існує два варіанти розвитку подій і один із них ліберальний. Саме цей план Брюсселя, на думку Орбана, є загрозливим.

Напередодні стало відомо, що скандальний угорський політик заявив, що в НАТО мають відреагувати на те, що Україна нібито проводить фінансовану й організовану кампанію наклепу проти Угорщини.

Більше новин:

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред