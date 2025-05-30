Назвав українців шахраями: Орбан вийшов з новою скандальною заявою

Що сказав Орбан:
- Більшість банківських шахраїв є українцями
- ЄС не варто приймати Україну, як країну-члена
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив про відкриту неприязнь до України та звинуватив її у банківському шахрайстві. Про це повідомляє видання HVG.
В етері угорського радіо він був протягом 30 хвилин, 23 з яких присвятив розмові про Україну, а меншу частину часу Орбан говорив про питання, які стосуються безпосередньо Угорщини.
Під час обговорення банківського шахрайства прем'єр сказав, що нібито 80% злочинців у цій сфері є саме українцями. Хоча незрозуміло, звідки у політика такі дані.
"Україна - небезпечна країна", - наголосив він.
В цьому контексті Орбан заявив, що Україну не можна приймати до Європейського Союзу, адже це буцімто стане на заваді протидії "українським шахраям".
Скандальні заяви Орбана щодо України - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу.
Раніше також прем'єр-міністр Угорщини заявив, що не підтримує вступ України до ЄС, адже це стане на заваді миру в Європі. Політик стверджує, що у Європи існує два варіанти розвитку подій і один із них ліберальний. Саме цей план Брюсселя, на думку Орбана, є загрозливим.
Напередодні стало відомо, що скандальний угорський політик заявив, що в НАТО мають відреагувати на те, що Україна нібито проводить фінансовану й організовану кампанію наклепу проти Угорщини.
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Хто такий Віктор Орбан?
Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
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