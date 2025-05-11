Угорщина збільшує армію вдвічі - чи піде Орбан на вторгнення до України

Орбан міг розглядати сценарії вторгнення в Україну у 2022 році, однак наразі питання "захисту угорців" не стоїть на порядку денному, зазначив експерт.

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Чи піде Орбан на проведення операції із "захисту угорців" в Україні" / Колаж Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org

Про що сказав Герасимчук:

Угорщина планує збільшити потужність армії вдвічі

Наразі про агресію з боку Угорщини мова не йде

Угорщина дійсно активно модернізує та нарощує свій військовий потенціал, і цей процес триває вже певний час. Лунали припущення, що Будапешт прагне довести свої Збройні сили до рівня Румунії, хоча економічні умови та чисельність населення між країнами суттєво відрізняються, адже Румунія має принаймні вдвічі більше населення. Про це в коментарі Главреду розповів заступник виконавчого директора, директор програми регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук

За його словами, Угорщина налаштована на суттєве посилення армії — принаймні вдвічі порівняно з нинішніми масштабами.

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"Щодо військового втручання (на територію України - ред.) - мені здається, що на пряме військове втручання, тобто атаку, Орбан навряд чи наважиться, і навряд чи він готовий віддати такі накази. Я не виключаю, що 2022 року, коли було незрозуміло, як довго протримається українська армія, коли було невідомо, чи зможемо ми стримати російську навалу, а також коли лунали заяви про те, що за два-три дні вони вже будуть із парадом у Києві, Орбан міг розглядати певні сценарії. Зокрема, не як військовий напад на Україну, а як операцію із "захисту угорців" в Україні", - вказує аналітик.

Як наголосив Герасимчук, українська армія з того часу довела свою здатність оборонятися та довела, що може вистояти. На сьогодні питання захисту угорців на Закарпатті не стоїть, адже, на щастя, Росія знаходиться надто далеко від цього регіону. Тож хоча подібні плани могли розглядатися раніше, наразі вони, ймовірно, втратили актуальність.

Що відомо про Віктора Орбана / Інфографіка: Главред

Загострення відносин з Угорщиною - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України вперше виявила агентурну мережу угорської військової розвідки, яка займалася шпигунською діяльністю проти інтересів України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після цього, 9 травня, в центрі Будапешта угорські правоохоронці затримали громадянина України за підозрою у шпигунстві. Ним виявився ексдипломат Сергій Александров, який після завершення служби у МЗС розпочав бізнес у столиці Угорщини.

На тлі цих подій угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня перемовини з Україною щодо питань національних меншин. У Мін’юсті України наголошують, що ці консультації мали стати стартом постійного діалогу.

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Хто такий Сергій Герасимчук Сергій Герасимчук — український політолог і експерт у сфері зовнішньої політики, регіональної безпеки та транскордонного співробітництва. Він обіймає посаду заступника виконавчого директора та директора програм регіональних ініціатив і сусідства у Раді зовнішньої політики "Українська призма". Герасимчук має понад 20 років досвіду в політичних дослідженнях, працював у Секретаріаті Верховної Ради України, а також у науково-дослідних установах при Президентові України та Раді національної безпеки і оборони. Він також співпрацював з низкою міжнародних аналітичних центрів, зокрема з Peace Research Institute Frankfurt (HSFK), Міжнародним центром оборони і безпеки в Таллінні (Естонія) та Міжнародним центром демократичних перетворень у Будапешті (Угорщина). Сфери його професійних інтересів охоплюють політичні процеси в Україні, діяльність аналітичних центрів і громадянського суспільства, регіональну безпеку, заморожені конфлікти та транскордонне співробітництво.

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