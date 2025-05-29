Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

Угорський чиновник накинувся на представників ЄС, які підтримують Україну.

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Прем'єр Угорщини продовжує звинувачувати Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, пресслужба Європарламенту, ua.depositphotos.com

Що сказав Орбан:

Україна не має бути членом ЄС

Для миру в Європі Євросоюз має припинити надавати фінансову підтримку Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025 заявив, що не підтримує вступ України до ЄС, адже це стане на заваді миру в Європі. Про це повідомило видання Index.

Політик стверджує, що у Європи існує два варіанти розвитку подій і один із них ліберальний. Саме цей план Брюсселя, на думку Орбана, є загрозливим.

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Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

"Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС - це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух", - сказав він.

Через таку позицію Орбан запропонував власний план під назвою "Патріот", який складається з чотирьох пунктів, а саме:

ЄС не потрібен ні східний фронт, ні членство України;

Гроші мешканців Євросоюзу не мають направлятися на "війну третьої країни";

В ЄС повинні захищати свободу політики, думки та поглядів;

Потрібно повернути Європу у мігрантів.

Скандальні заяви Орбана щодо України

Нагадаємо, Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори в своїй країні і блокує її в ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини у відповідь заявив, що без Угорщини вступу України до Європейського Союзу бути не може і наголосив, що думку народу не вирішує ніхто, окрім самих угорців.

Раніше, як писав Главред, Орбан заявив, що в НАТО мають відреагувати на те, що Україна нібито проводить фінансовану й організовану кампанію наклепу проти Угорщини.

Напередодні стало відомо, що Віктор Орбан вважає вступ України до Європейського Союзу "нехорошою угодою". На його думку, Україна нібито - "це не додана вартість, а зобов'язання".

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Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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