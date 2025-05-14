Орбан звинувачує Україну: як це вплине на референдум в Угорщині

Угорщина стверджує, що Україна співпрацює з угорською опозицією для дестабілізації ситуації.

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Орбан заявляє про українську змову / колаж: Главред, фото: Офіс президентаЮ пресслужба Європарламенту, ua.depositphotos.com

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Угорщина звинувачує Україну в спецоперації для зриву референдуму

Орбан заявив, що Україна координує кампанію проти Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу. На своїй сторінці в Facebook Орбан повідомив про скликання Ради оборони через "безпрецедентну" розвідувальну операцію проти Угорщини.

Як передає Index, Орбан зазначив, що Україна розпочала скоординовану кампанію з дискредитації Угорщини, прагнучи перешкодити проведенню референдуму щодо членства України в ЄС.

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Під час зустрічі було повідомлено, що Україна відновила свої відносини з Угорщиною з метою реалізації цієї операції.

Віктор Орбан також згадав партію "Тиса", яку використали для наступу на оборонні сили Угорщини, хоча і не назвав її безпосередньо. За його словами, українська секретна служба активно співпрацює з угорською опозицією в рамках цієї операції.

"Такого ще ніколи не траплялося в пам'яті людства", — заявив Орбан, додавши, що угорські спецслужби вже готові до подальших дій. Він підкреслив, що уряд Угорщини все ж проведе референдум, незважаючи на тиск з боку Брюсселя та Києва.

Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Голова партії "Тиса" Петер Мадяр у свою чергу заявив, що Орбан використовує спецслужби проти своїх опонентів через страх за своє політичне становище. Він також звинуватив прем'єра у вчиненні двох злочинів — поширенні чуток та приховуванні злочину проти держави.

Загострення відносин з Угорщиною - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України вперше виявила агентурну мережу угорської військової розвідки, яка займалася шпигунською діяльністю проти інтересів України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після цього, 9 травня, в центрі Будапешта угорські правоохоронці затримали громадянина України за підозрою у шпигунстві. Ним виявився ексдипломат Сергій Александров, який після завершення служби у МЗС розпочав бізнес у столиці Угорщини.

На тлі цих подій угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня перемовини з Україною щодо питань національних меншин. У Мін’юсті України наголошують, що ці консультації мали стати стартом постійного діалогу.

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Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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