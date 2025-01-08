США "націляться" на Канаду і Гренландію: розкрито несподівану мету Трампа

Фактично Дональд Трамп уже позначив свої бажання, підкреслив Олександр Палій.

https://glavred.net/world/ssha-nacelyatsya-na-kanadu-i-grenlandiyu-raskryta-neozhidannaya-cel-trampa-10628741.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп зробив скандальні заяви / Колаж: Главред, фото: toptop54, Facebook/DonaldTrump

Важливо:

Олександр Палій прокоментував нещодавні заяви Дональда Трампа

Новий лідер США намагається уподібнитися авторитарним лідерам

Політичний аналітик Олександр Палій прокоментував нещодавні заяви Дональда Трампа, в яких він заявляв про бажання взяти під контроль Канаду і Гренландію.

"Усе те, що Трамп наговорив на своїй пресконференції, свідчить про його бажання поділити світ між державами, які він вважає великими: США, Росією і Китаєм", - підкреслив він у коментарі Главреду.

відео дня

Експерт каже, що Трамп уже позначив свої бажання - він хоче "забрати Гренландію і Канаду".

"Фактично він намагається уподібнитися авторитарним лідерам, але ця гра скоро закінчиться. Дискусії та заяви, звісно, будуть, але потрібно бути самогубцем, щоб піти на все це, зокрема, почати конфлікт із Європою", - вважає він.

Співрозмовник упевнений, що розділити світ між США, Росією та Китаєм Трампу навряд чи вдасться, оскільки сьогодні сильними суб'єктами є і Європа, і Україна - щонайменше, вони чинитимуть опір подібним спробам.

"Якщо Трамп намагатиметься порушити певні зв'язки з Європою, для Америки і для нього особисто це буде дуже дорого коштувати, адже американська великодержавність, по суті, побудована на цих зв'язках", - додав Палій.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп укотре запропонував країні стати 51-м американським штатом. "Якби Канада об'єдналася зі США, не було б мит, податки б знизилися, і Канаді б не погрожували російські та китайські кораблі, які постійно переміщуються неподалік. Разом ми могли б бути великою нацією!" - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у понеділок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи слова обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що Канада не стане частиною США. "Робітники і місцеві жителі обох наших країн виграють від того, що ми є найбільшими торговельними партнерами і партнерами з безпеки один одного", - написав Трюдо в соцмережі Х.

Більше новин:

Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред